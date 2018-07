Reacția Hidroelectrica privind gunoaiele de pe lacul Bicaz







Producătorul care, în mod paradoxal, a fost sancționat în primăvară de către Garda de Mediu Neamț pentru deșeurile aruncate de alții, a lansat miercuri un apel public. Redăm comunicatul de presă:







„După viitura produsă în 30 iunie – 01 Iulie, apele mari ale râului Bistrița continuă să aducă importante cantități de deșeuri – în special plastic și resturi vegetale, care se acumulează în zona Barajului Izvorul Muntelui său rămân în suspensie pe lac.



Hidroelectrica estimează că sunt de colectat cca. 200 de tone de material lemnos, 45 de tone de mase plastice și 10 tone de alte deșeuri. Materiile poluante sunt răspândite pe o suprafață de aproximativ 30 de hectare (1% din suprafața lacului) și se intreapta în mod natural către frontul de retenție al hidrocentralei Dimitrie Leonida (Stejaru).



Hidroelectrica face, încă de la începutul acestui an, eforturi susținute și constante pentru ecologizarea luciului de apă și a cuvetei lacului Izvorul Muntelui. În plus față de deșeurile acumulate pe lac după ultima viitură, societatea a mai colectat, pe propria cheltuiala, începând cu primăvara acestui an 37 tone lemn, 15 tone PET-uri și 3 tone alte deșeuri.



Poluarea din ultima perioadă este una dintre cele mai grave, efortul financiar estimat de Hidroelectrica pentru ecologizare se ridică la suma de 861.000 lei fără TVA.



”Încă de la începutul anului am atras atenția tuturor autorităților competente asupra poluării grave din zona râului Bistrița. Toate semnalele noastre de alarmă au rămas însă fără ecou. Nimic nu s-a schimbat. Ceea ce face Hidroelectrica acum prin acțiunile de ecologizare a lacului este să îndepărteze efectele poluării. Cauza de fond rămâne în continuare nerezolvată: turiștii și riveranii continuă să lase gunoaie în locuri nepermise, în vreme ce autoritățile asistă. Nimeni nu ia măsurile ferme și normale care s-ar impune: nu se aplică amenzi celor cu adevărat vinovați de poluare, nu se amenajează locuri de picnic sau de petrecere a timpului liber, nu sunt colectate deșeurile. Sunt lucruri simple. Hidroelectrica continuă să achite sume uriașe pentru poluarea de care nu este responsabilă și, mai mult, este ținta presiunilor autorităților de mediu și locale. Ce se întâmplă cu respectarea principiului conform căruia poluatorul plătește? După ultimele evenimente luăm serios în calcul recuperarea prejudiciilor cauzate de poluare, în instanță, de la autorități. Alături de sumele cheltuite pentru ecologizare, avem și pierderile de randament ale utilajelor, care se traduc, la rândul lor în pierderi financiare.” – a declarat Bogdan Badea, Președintele Directoratului Hidroelectrica.



Reamintim că în data de 21.06.2018, Hidroelectrica a obținut în instanță, anularea măsurilor impuse de Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Neamț, prin Nota de constatare nr. 245/29.04.2016, respectiv:



- îndepărtarea tuturor deșeurilor existente pe luciul apei la baraj Izvorul Muntelui, cu termen de realizare 28.06.2016;



-igienizarea luciului lacurilor de acumulare Izvorul Muntelui, Bâtca Doamnei, Vaduri și Pângărați.



Hidroelectrica a recurs la soluționarea pe cale juridică a divergențelor cu Instituția Prefectului Jud. Neamț și Garda Națională de Mediu, după ce a primit de la Agenția pentru Protecția Mediului Neamț notificarea prealabilă emiterii deciziei de suspendare a activității la punctul de lucru Baraj Izvorul Muntelui. În prezent riscul de oprire a activității a fost suspendat”.