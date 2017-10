RCA vine cu noi reguli. Constatarea daunelor se face în service-ul indicat de păgubit

Firmele de asigurare sunt obligate să constate avariile unui autovehicul, produse în urma unui accident, în locul indicat de către păgubit și nu doar în centrele lor de constatare a daunelor. În plus, este bine de știut pentru cei care au mai avut incidente, că mașina poate fi reparată la orice service.„Practic, dacă ai avut mașina avariată, în baza unui tichet RCA mergi cu mașina direct în service-ul auto unde intenționezi să o repari, iar asiguratorul este obligat să vină în service-ul auto, indiferent dacă acel service auto are sau nu contract de colaborare cu firma de asigurări și să îți efectueze constatarea daunelor. Este o premieră în România! Dispare în sfârșit conceptul de punct de constatare a daunelor”, spune Cristian Muntean, președintele Asociației Service-urilor Independente (ASSAI), citat de evz.ro.Asiguratorul este obligat să îi pună păgubitului la dispoziție un inspector de daune care să se deplaseze în service-ul ales de către client, în vederea efectuării constatării daunei. Singura condiție este ca bunul avariat să fie localizat într-un spațiu ce permite efectuarea în condiții de siguranță a procesului de constatare, conform cadrului legal cu privire la protecția muncii. Adică, poate refuza accesul într-un garaj al căuri acoperiș stă să cadă.Potrivit lui Muntean, condițiile sunt prevăzute în norma 39/2016 emisă de Autoritatea pentru Supravegherea Finan-ciară la finele anului trecut. Totodată, o noutate adusă de această normă este că asiguratorul RCA are obligația de a efectua constatarea prejudiciilor în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării primite de la persoana prejudiciată.Articolul 16 din Norma 39/2016 mai prevede că, pentru acoperirea daunelor, persoanele prejudiciate se pot adresa în vederea avizării daunei propriului asigu-rator RCA, în cazul aplicării mecanismului de compensare directă. Acesta va constata avariile va stabili soluțiile tehnice și cuantumul despăgubirilor cuvenite în baza contractului RCA. Asiguratorul șoferului vinovat nu va putea respinge cererea ulterioară de recunoaștere și plată a cheltuielilor.