Răzvan Cuc a mers cu trenul la mare și a inspectat toaletele din vagoane

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a ajuns la Constanța cu trenul. Acesta a vrut să verifice starea infrastructurii feroviare. Ministrul s-a deplasat cu un tren InterRegio pe ruta București-Constanța, cu plecare la ora 9.30 și a ajuns la destinație cu 6 minute mai devreme. Răzvan Cuc s-a declarat mulțumit de condițiile din tren și de drum. De asemenea, ministrul promite finanțare pentru îmbunătățirea și modernizarea liniei de cale ferată Constanța-Mangalia.

Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor: Am decis să fac această călătorie astăzi cu operatorul național de transport feroviar, tocmai pentru a vedea exact cum se desfășoară condițiile de trafic, de circulație, pentru români, pentru turiști care vin la mare. Am venit cu un tren care a fost modernizat în 2018 în România. Asta este foarte important, toate investițiile pe care le va derula de acum CFR Călători pe partea de modernizare de vagoane, de locomotive se vor face în România. Am fost mulțumit de condiții, am făcut o inspecție în tot trenul să văd și toaletele cum sunt și totul a decurs conform așteptărilor, adică foarte bine. O călătorie de două ore, 225 de kilometri, eu cred că merită să venim cu trenul la mare, dacă mă întrebați pe mine.







Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a anunțat marți, la Constanța, că în acest an vor fi modernizate peste 300 de vagoane de tren, lucrările urmând a se face în țara noastră. El a declarat că a dorit să facă această călătorie pentru a avea exact care sunt condițiile de circulație pentru turiștii care vin la mare.







“Anul acesta se vor moderniza pentru 300 de vagoane în România, în unitățile care au astfel de obiect de activitate. Au dublu alocarea bugetară la CFR Călători pentru a moderniza aceste vagoane, vom moderniza materialul rulant suplimentar bineînțeles se va face și achiziție de material rulant așa cum știți atât prin Autoritatea de Reformă Feroviară, cât și prin CFR Călători”, a explicat Răzvan Cuc.







El a mai spus că va fi modernizat și tronsonul de cale ferată Constanța – Mangalia, investiția ridicându-se la 200 de milioane de euro.







“Tronsonul acesta care este foarte folosit doar trei luni, în perioada turistică de către turiști, va intra în reabilitare în acest an pe fondurile CFR Infrastructură. Am vorbit cu directorul de la CFR Infrastructură, este un proiect destul de costisitor, vorbim de 200 de milioane de euro, probabil că se va lansa și un proiect de modernizare, dar întreținerea se va începe anul acesta la acest tronson de cale ferată. Sunt 50 de kilometri de cale ferată”, a explicat ministrul Transporturilor.







Jurnaliștii i-au spus ministrului Transporturilor că în Gara Constanța erau efectuate lucrări de curățenie cu puțin timp înainte de sosirea sa și că acestea nu s-ar face zilnic, Cuc spunând va fi veni într-o zi la acest obiectiv, într-o vizită inopinată, pentru a vedea cum stau lucrurile.







“Așa cum m-am dus la Aeroportul Otopeni într-o vizită inopinată la fel voi veni și la Constanța, că avem sezonul estival, care de abia începe. O să vin să vad exact cum se desfășoară activitățile și dacă nu se desfășoară în mod normal așa cum ar trebui, cu siguranță voi lua măsuri așa cum am luat peste tot. (…) Am toleranță zero față de lucrurile care țin de bunul simț de gospodar al unui manager. Nu am cerut să avem o gară nouă, dar să faci curățenie ține de bunul simț și cel care gestionează obiectivul trebuie să ocupe de ea”, a afirmat ministrul.







Răzvan Cuc mai spus că a avut discuții cu călători din tren, iar cei mai mulți i s-au plâns de anumite întârziere pe alte tronsoane de cale ferată, precizând că va avea o discuție cu conducerile de la CFR Infrastructură și CFR Călători pentru a vedea cum pot fi eliminate anumite restricții de viteză.