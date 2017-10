Razii pe şoselele din Constanţa. 600 de şoferi, traşi pe dreapta

Razii pe șoselele din Constanța. 600 de șoferi, trași pe dreapta

Sute de șoferi controlați, zeci de permise reținute și dosare penale pe bandă rulantă - cu asta s-au confruntat polițiștii rutieri constănțeni, care au organizat razii, în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe principalele artere din județul Constanța. Acțiunea s-a axat pe depistarea șoferilor care pleacă din cluburile constănțene la volan, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. Iar rezultatele nu au întârziat să apară. „Acțiunea a avut ca obiectiv identificarea persoanelor care conduc autovehicule sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor stupefiante”, au precizat reprezentanții Serviciului Rutier Constanța. Polițiștii rutieri au tras pe dreapta toate mașinile de pe artele principale. Peste 600 de constănțeni au fost opriți și testați cu aparatul Drager. 33 de șoferi au rămas fără permisul de conducere, în noaptea acțiunii. Rutieriștii constănțeni au constatat trei infracțiuni, dintre care două pentru alcool și unul pentru un șofer care a refuzat a se supune recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În plus, oamenii legii au dat și 41 de amenzi.