Razii la sate. Zeci de maşini verificate, un bărbat prins drogat la volan

Polițiști din cadrul Serviciului Ordine Publică, împreună cu polițiști ai Serviciului Rutier, Serviciului Acțiuni Speciale și cei ai Poliției municipiului Mangalia, au desfășurat, miercuri, 10 noiembrie, activități pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, a faptelor cu violență, a infracțiunilor contra patrimoniului, precum și a cauzelor generatoare de accidente rutiere, pe raza Secției 3 Rurală Mangalia.În acest context, au fost legitimate aproximativ 140 de persoane și au fost controlate 80 de autovehicule. Totodată, au fost verificați 20 de operatori economici, cu privire la respectarea prevederilor Legii 55/2020.„În urma acțiunilor, au fost aplicate 35 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 8.000 de lei, dintre care 19 la Legea 55/2020 și 15 la O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Polițiștii rutieri au constatat o infracțiune la regimul rutier. Astfel, în jurul orei 19.45, un bărbat a fost depistat în timp ce conducea un autoturism, pe strada Aviatorilor din comuna Tuzla, fiind sub influența unor substanțe. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul Drugtest, rezultatul fiind pozitiv la substanța THC. Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană aflată sub influența unor substanțe psihoactive”, au declarat reprezentanţii Inspectoratului de Politiţie Judeţean Constanţa.