Razii de amploare pentru depistarea şoferilor băuţi, în Constanţa

Razii de amploare pentru depistarea șoferilor băuți, în Constanța

Sute de șoferi controlați, zeci de permise reținute și dosare penale pe bandă rulantă - cu asta s-au confruntat polițiștii rutieri constănțeni, care au organizat razii de amploare, la sfârșitul săptămânii trecute, pe principalele artere din județul Constanța. Acțiunea s-a axat pe depistarea șoferilor care se urcă băuți la volan. Iar rezultatele nu au întârziat să apară.Sâmbătă seara, patru șoferi au fost depistați de oamenii legii în timp ce conduceau băuți. Un bărbat de 51 de ani conducea o Skoda Octavia pe strada Nicolae Bălcescu din Techirghiol, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 0,94 mg/l alcool în aer expirat. Câteva ore mai târziu, un alt bărbat, de 43 de ani conducea un Opel Zafira pe bulevardul 1 Mai, având o alcoolemie de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat. În același timp, polițiștii din Năvodari l-au prins, pe strada Constanței, pe un tânăr de 25 de ani, care conducea deși nu avea permis de conducere. Înainte de miezul nopții, polițiștii constănțeni au avut un șoc în momentul în care l-au tras pe dreapta pe același șofer de 51 de ani, din Techirghiol, care deși i se făcuse dosar penal pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și i se reținuse permisul, el a fost prins din nou conducând aceeași mașină, o Skoda Octavia, de această dată cu o alcoolemie de 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat.Sâmbătă dimineața, alți cinci șoferi s-au ales cu dosare penale. Un tânăr de 28 de ani conducea un Duster pe strada Sănătății din Năvodari deși avea o alcoolemie de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat. O oră mai târziu, un șofer de 19 ani care conducea un Volkswagen Passat pe strada Cabanei din Corbu a fost testat cu aparatul Drager, rezultatul fiind pozitiv: avea o alcoolemie de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat. În jurul orei 3 dimineața, un alt tânăr, de 29 de ani, din Fetești conducea un BMW pe strada Mircea cel Bătrân din municipiu deși era băut, rezultatul fiind de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cu dosar penal s-a ales și un bărbat de 40 de ani, care conducea un Volkswagen Passat pe bulevardul Mamaia în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat. În jurul orei 3.30, oamenii legii l-au tras pe dreapta pe un tânăr de 28 de ani, care conducea un Ford pe strada Democrației din Constanța în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice și a refuzat recoltarea probelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.