RAZIE PE STRĂZI. Zeci de permise reținute, într-o noapte, la Constanța!

În noaptea de 10/11 iulie a.c., polițiști din cadrul Serviciului Rutier, împreună cu polițiști ai Biroului Rutier Constanța, au desfășurat acțiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul conducerii sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive.Scopul acestor activități este conștientizarea participanților la trafic cu privire la pericolul la care se pot expune prin nerespectarea normelor rutiere.Polițiștii au aplicat 38 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 25.000 de lei, totodată fiind reținute, în vederea suspendării, 12 permise de conducere, dintre care 10 pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice (sub limita de infracțiune).De asemenea, polițiștii rutieri au constatat 3 infracțiuni la regimul circulației rutiere, dintre care una pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, una pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive și una pentru conducere cu permisul suspendat.Un bărbat de 22 de ani a fost depistat de polițiști în timp ce conducea un autoturism pe DC 86, la intersecție cu DJ 226, în timp ce se afla sub influența substanțelor psihoactive.În urma testării cu aparatul drug-test a rezultat o valoare pozitivă pentru THC-5, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii substanțelor din sânge.