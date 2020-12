Razie pe şoselele de la ţară. Şoferi, prinşi băuţi la volan

„De exemplu, în jurul orei 16, poliţiştii rutieri au identificat un bărbat de 60 de ani care a condus un autoturism pe strada Ghiocelului din localitatea Bărăganu, fără a deţine permis de conducere corespunzător categoriei şi în timp ce se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Constanţa, Andreea Iliescu.

Poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier au organizat sâmbătă, 19 decembrie, timp de opt ore, o amplă acţiune de verificare a conducătorilor auto, pentru prevenirea şi combaterea faptelor de conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, în mediul rural.Astfel, oamenii legii au testat cu aparatul etilotest 360 de conducători auto, fiind aplicate şase sancţiuni contravenţionale, în valoare de 4.550 de lei, dintre care trei pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, cei depistaţi având o îmbibaţie alcoolică sub limita infracţiunii. Totuşi, acestora le-au fost reţinute permisele de conducere şi li s-au întocmit dosare de cercetare penală.