RAZIE PE ȘOSELE: zeci de vitezomani amendați, în doar câteva ore, în Constanța!

Polițiștii Serviciului Rutier Constanța și cei ai birourilor și formațiunilor rutiere au desfășurat , la sfârșitul săptămânii trecute, mai precis duminică, 6 noiembrie, în intervalul orar 18.00 – 22.00, o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră și prevenirea și combaterea încălcării normelor rutiere, în zonele și pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat din județul Constanța. Pe parcursul celor patru ore, au fost aplicate 119 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 72.000 de lei, dintre care 47 pentru depășirea vitezei legale admise. De asemenea, au fost reținute, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce, 21 de permise de conducere. Polițiștii rutieri au constatat 9 infracțiuni.Un bărbat a fost depistat de polițiști în timp ce conducea un autoturism, pe DN2A, cu o viteză de 194 km/h, având 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat. Sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană aflată sub influența alcoolului.Poliţiştii constănțeni recomandă conducătorilor de vehicule să circule cu viteză redusă, adaptată permanent condiţiilor concrete din trafic, să evite depăşirile riscante, în special când se circulă în coloană. De asemenea, pentru un plus de siguranţă, se impune şi mărirea distanţei în mers între vehicule, mai ales atunci când carosabilul este umed.