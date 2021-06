RAZIE pe şosele! Şoferi prinşi băuţi şi drogaţi, la volan

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier și ai Biroului Rutier Constanța au desfășurat, sâmbătă noapte, 26 iunie, o acțiune pentru depistarea conducătorilor de autovehicule aflați sub influența alcoolului/substanțelor psihoactive.În urma activităților, au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 14.000 de lei, totodată fiind reținute 12 permise de conducere, toate pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice (îmbibaţie alcoolică sub limita de infracțiune).De asemenea, polițiștii rutieri au constatat 5 infracțiuni la regimul circulației rutiere, dintre care 3 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, 1 pentru conducere fără permis și 1 pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive.Astfel, sâmbătă, în jurul orei 19.20, un bărbat, de 52 de ani, a condus un autoturism pe DC 4, în localitatea Costinești, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,37 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.Tot sâmbătă seară, în jurul orei 22.50, un bărbat, de 49 de ani, a condus un autoturism pe strada Salamina din stațiunea Mamaia, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 2.04 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.De asemenea, duminică, 27 iunie, în jurul orei 00.05, un bărbat, de 23 de ani, a condus un autoturism pe Aleea Siracuza din stațiunea Mamaia, în timp ce se afla sub influența substanțelor psihoactive. În urma testării cu aparatul drug-test a reieșit o valoare pozitivă pentru benzodiazepina, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii substanțelor din sânge. Totodată, în urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,08 mg/l alcool pur în aerul expirat.În toate cauzele au fost întocmite dosare de cercetare penală.„Pentru prevenirea acestui tip de infracțiune, polițiștii rutieri vă recomandă să nu urcaţi la volan în stare de ebrietate alcoolică pentru a nu pune în pericol propria viaţă şi a celor din jur, iar în cazul în care o persoană intenţionează sa se urce în stare de ebrietate la volan, nu ezitaţi să o atenţionaţi asupra riscurilor la care se expune și să limitaţi accesul către mijlocul de transport. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare”, precizează reprezentanţii IPJ Constanţa.