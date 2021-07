RAZIE pe litoral. Zeci de amenzi și permise suspendate într-o singură noapte

În noaptea de 30/31 iulie, în intervalul orar 20.00 - 04.00, polițiști din cadrul Serviciului Rutier și Biroului Rutier Constanța, împreună cu un ofițer din cadrul Direcției Rutiere și reprezentanți RAR, au desfășurat o acțiune pentru creşterea gradului de siguranţă rutieră, respectiv pentru prevenirea conducerii de vehicule sub influența alcoolului sau a unor substanțe psihoactive. Totodată, acțiunea a vizat combaterea accidentelor rutiere produse pe fondul nerespectării regimului legal de viteză și al defecțiunilor tehnice. În urma activităților, polițiștii au aplicat 28 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 29.870 de lei, totodată fiind reținute, în vederea suspendării, 17 permise de conducere, dintre care 16 pentru consumul de băuturi alcoolice. De asemenea, au fost retrase 7 certificate de înmatriculare. Exemplu: În această dimineață, în jurul orei 02.40, polițiștii rutieri au depistat un bărbat de 45 de ani, în timp ce se deplasa cu un autoturism pe aleea Siracuza, intersecție cu DC 86, acesta fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,38 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pentru deplasarea în condiții de siguranță, polițiștii vă recomandă: - Nu conduceţi sub influenţa băuturilor alcoolice! - Adaptaţi permanent viteza de deplasare la particularităţile de drum si de traffic! - Nu vă angajaţi în efectuarea de depăşiri neregulamentare! - Respectaţi normele rutiere privind prioritatea de trecere, indiferent că este vorba despre pietoni sau alte vehicule! - Folosiţi centura de siguranţă - vă poate salva viaţa în caz de accident! - Nu conduceţi dacă vă simţiţi obosiţi! Pentru prevenirea accidentelor de circulație, polițiștii rutieri constănțeni acționează în mod constant, activitățile întreprinse vizând prevenirea unor evenimente nefericite, prin prezența în trafic și depistarea conducătorilor auto care încalcă normele de circulație.