RAZIE ÎN CONSTANȚA. Zeci de permise auto reținute de polițiștii de la Rutieră

În perioada 16-22 septembrie, la nivel european, se desfășoară operațiunea „Focus on the road”, înscrisă în Programul Operațiunilor Europene 2021 al Organizaţiei Poliţiilor Rutiere din Europa (ROADPOL), al cărei obiectiv principal este reprezentat de sancționarea abaterilor la regimul rutier de natură a distrage atenția de la conducere, având în vedere pericolul în care este pusă siguranța deplasării pe drumurile publice.În acest context, sâmbătă, 18 septembrie, în intervalul orar 14.00-22.00, polițiștii Serviciului Rutier Constanța și cei ai birourilor și formațiunilor rutiere au desfășurat acțiuni pentru reducerea numărului accidentelor rutiere și a consecințelor acestora. Polițiștii constănțeni le-au reamintit participanților la trafic importanța respectării normelor rutiere, în special cele cu privire la conducerea sub influența alcoolului sau substanţelor psihoactive, respectarea regimului legal de viteză, traversarea neregulamentară, utilizarea telefonului mobil sau portul centurii de siguranță.În urma acțiunilor din teren, au fost aplicate 92 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 50.000 de lei, fiind reținute 27 de permise de conducere, dintre care 22 pentru nerespectarea limitei legale de viteză. Totodată, a fost constată o infracțiune la regimul rutier. Astfel, în jurul orei 16.50, polițiștii rutieri au depistat un bărbat, de 36 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală.