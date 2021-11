RAZIE DE AMPLOARE. Zeci de șoferi lăsați fără PERMISE, în Constanța

În noaptea de sâmbătă spre duminică, 20 spre21 noiembrie, polițiști din cadrul Serviciului Rutier și ai Biroului Rutier Constanța au desfășurat activități pe linia depistării persoanelor care conduc autovehicule sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihpactive, dar și pentru sancționarea conducătorilor auto care depășesc regimul legal de viteză.În urma acțiunii, au fost aplicate 144 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 70.000 de lei, dintre care 86 pentru nerespectarea vitezei legale.Totodată, au fost reținute 27 de permise de conducere, dintre care 15 pentru depășirea, cu peste 50 km/h, a vitezei legale, și 9 pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice (sub limita infracțiunii).De asemenea, polițiștii rutieri au constatat o infracțiune la regimul rutier, pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice.