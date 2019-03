Razie de amploare, la Constanţa. 17 şoferi au "scăpat" de permis

Razie de amploare, la Constanța. 17 șoferi au "scăpat" de permis

Polițiștii constănțeni au organizat, în cursul zilei de ieri, în intervalul orar 02.00-10.00, o acțiune de amploare pe raza municipiului Constanța, la care au fost antrenați peste 160 de membri ai structurilor competente pe linie rutieră și de ordine publică. În acest context, au fost controlate peste 850 de autovehicule și au fost constatate 22 de infracțiuni, majoritatea la regimul circulației rutiere.Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța, împreună cu polițiști ai Serviciului Rutier, au desfășurat o activitate pe linia respectării legislației în vigoare privind circulația pe drumurile publice, dar și prevenirea și combaterea faptelor antisociale.În urma controalelor, oamenii legii au constatat 14 infracțiuni pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, trei pentru conducere fără permis, una pentru conducere sub influența substanțelor psiho-active, două infracțiuni de încredințare a unui autoturism unei persoane care nu posedă permis de conducere și două privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.De asemenea, au fost controlate 856 de autovehicule, fiind aplicate 186 de sancțiuni contravenționale, dintre care 111 pentru nerespectarea prevederilor privind circulația pe drumurile publice. În cadrul acțiunii, au fost reținute 17 permise de conducere, dintre care 16 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și au fost retrase 16 certificate de înmatriculare și trei seturi de plăcuțe de înmatriculare.Majoritatea infracțiunilor presupun conducerea autoturismelor de către șoferi aflați sub influența băuturilor alcoolice, remarcându-se un bărbat, în vârstă de 20 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Aurel Vlaicu, în timp ce se afla sub influența substanțelor psiho-active.Madlena CĂLUGĂREANU