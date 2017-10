Razie de amploare în Constanţa

1

Buzunaritul autoturismelor in stilul tilharilor de strada

Sunt minunate aceste actiuni prin care se cotrobaie in autoturismele personale in cel mai umilitor si anticetatenesc mod, adica in acelasi mod in care tilharii de strada isi buzunaresc victimile. Infractorii adevarati, daca sunt prinsi, sunt eliberati de catre judecatori in baza celor mai stupide motive posibile. Practic prinderea acelor in fractori ( carora nu li se face nimic) nu are al rol decit acela de a justifica aceste actiuni prin care populatia corecta este terorizata si ridiculizata.