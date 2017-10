RÂZI CU LACRIMI! Anunţul creativ al unui român care vinde un Passat!

RÂZI CU LACRIMI! Anunțul creativ al unui român care vinde un Passat!

Ştire online publicată Vineri, 23 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

“Nemțoaică sănatoasa si frumoasă, caut sa-mi refac viata alaturi de tine. M-am născut în 2007 in Germania, dar la sfarsitul anului 2014 am calatorit în România, mi-a placut si am ramas aici. Încă de la început am avut o relatie deosebita fiind fidelă unicului meu stapan, un domn cochet care, deși mă iubeste, zice ca nu poate cu doua deodata.A ales-o pe ailalta … treaba lui! Și câte am facut pentru el … vara sau iarna, pe soare, ploaie sau ninsoare, l-am dus peste tot fara sa ma plang de nimic. Cat timp am fost cu el nu i-am cerut decat sa ma duca regulat la inspectie la cei care mi-au dat viata. Nimic altceva! Să știi că nici la mancare nu sunt pretentioasă. Daca te porti frumos cu mine pot sa beau si doar 5 litri la suta.Daca mi-am facut plinul pot sa merg si peste 1000 de km. Am doar 2000 cmc, DSG in talie. Desi lumea zice ca nu mai sunt chiar tinerica, sa stii ca ma tin foarte bine, nu ma dor articulatiile, n-am nici liftinguri si nici botox si nici nu ma fardez. Am carnet de sanatate la zi si am iesit foarte bine la toate verificarile. Am analizele si vaccinurile la zi. Doctorii mei spun ca mai am multi ani inainte. Daca ai indoieli facem un test la medicul tau.Port haine din stofa, de care am avut grija si sunt ca noi! O să-ți placă vara că nu sunt prea încinsă când te lipesti de mine si o să-ți placă și iarna că nu sunt respingator de rece. In plus, oricand ai nevoie te încălzesc la spate și chiar la fund. O să te rasfat ceva ce n-ai vazut … am CD/mp3 si pot să-ți cant orice melodie. O sa am eu grija sa aprind farurile cand se face noapte.O sa am tot eu grija sa pornesc stergatoarele cand ploua. Practic, tu doar trebuie sa te bucuri de placerea condusului, desi de mentinerea vitezei ma pot ocupa tot eu…Am toate filtrele, uleiul, distributia, cauciucuri iarna si volanta noi-noute, astfel ca dupa ce incepem relatia noastra sunt gata sa mergem oriunde impreuna fara sa iti mai cer nimic in schimb. Vreau doar sa te fac fericit(a)!Suna-mă acum!PS: asa cum am precizat mai sus, stapanul ma da pentru ca mai are una, cu a doua nu are ce face si s-ar lipsi de mine si pentru putin mai putin. Ce sa-i fac? I s-a pus pata pe mine. Si cat l-am iubit…”