RĂZBUNARE CRUNTĂ PENTRU UN LOC DE PARCARE! UN ŞOFER ŞI-A GĂSIT MAŞINA MÂNJITĂ CU FECALE

RĂZBUNARE CRUNTĂ PENTRU UN LOC DE PARCARE! UN ȘOFER ȘI-A GĂSIT MAȘINA MÂNJITĂ CU FECALE

Ştire online publicată Marţi, 24 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Polițiștii ieșeni au demarat o anchetă după ce un bărbat a sesizat că și-a găsit mașina mânjită cu fecale. Șoferul a pornit o investigație și pe cont propriu, pentru a afla cine a recurs la acest gest extrem.Potrivit relatării șoferului Dan Pârțac, scena halucinantă a avut loc în cartierul în cartierul ieșean Zimbru. Într-o postare pe un grup de Facebook, ieșeanul cere ajutorul locatarilor care ar fi putut fi martori la incident, pentru a putea identifica autorul. „Ieri seara, am ajuns târziu acasă și din cauza lipsei unui loc de parcare am lăsat mașina pe mijlocul unei parcări, dar fără să încurc pe nimeni, plus numărul de telefon în parbriz în caz de ceva. Bineînțeles, unii rezidenți ce locuiesc aici de 40+ ani au fost deranjați de prezența unei masini «străine» și s-au hotărât să-mi lase un cadou (da, este c****t)”, a povestit Dan Pârțac, proprietarul mașinii, pe un grup de socializare.Dan Pârțac a mai subliniat că „niciun om normal care se duce la serviciu nu ar sta să-și facă nevoile într-o pungă, iar apoi să o întindă pe mașini.”, scrie adevarul.ro