"Războiul" dintre Poliţia Română şi cea Locală. "Oamenii fac mişto: de la care Poliţie sunteţi?"

Sapca de militian

Populatia a ramas infricosata,terorizata de fosta militie si securitate.Daca timp de 40 de ani,sapca de militian a inspirat teama,de ce sa nu exploatam aceasta frica rasarita in ADN-ul romanului.Cei mai batrani,ne aducem aminte ca sapca de militian era aruncata pe bancheta din spate la Dacia personala a militianului.Cu sapca pe bancheta din spate militianul pleca la munte sau la mare,la bai,la mama la tara,in concediu.Sapca te scapa de amenzi,sapca era ingerul tau pazitor,sapca iti oferea un statut social privilegiat.Apoi a aparut girofarul.Girofarul iti ofera rang de ministru sau de vicepremier.Daca ai o sapca si un girofar bagi groaza in populatie.Sa ne aducem aminte ca primul SRL care a folosit girofar si sapca de militian a fost Politia Animalelor.Aveau masina identica cu masina politiei,inclusiv purtau insemnele politiei nationale.Cine a finantat Politia Animalelor sau de unde au venit banii aia,ramane un subiect separat.Si uite ca in ziua de azi Fagadau baga groaza in populatie tot cu ajutorul girofarului si al insemnelor de militian.Oamenii legii asa cum sunt numiti in articol au dreptate.Insemnele Politiei Romane nu pot fi terfelite de niste falsificatori,de indivizi fara pregatire in domeniu.Politia nationala trebuie sa fie unica.Insemnele politiei trebuie sa inspire respest.Domnilor politisti,continuati sa va cereti drepturile si sa va recastigati respectul polulatiei,pentru asta este meseria voastra.