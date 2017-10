Război în Poliţia Constanţa

Război în Poliția Constanța

Liderii a două sindicate din cadrul Poliției Constanța sunt în conflict. Nu cu șefii instituției, cum s-ar putea crede - având în vedere că rolul lor este să apere drepturile angajaților, iar nemulțumiri sunt destule. Cei doi se ceartă între ei, aruncându-și diverse acuze.Înființarea unui nou organism sindical, anul trecut, respectiv a Sindicatului Național al Agenților de Poliție (SNAP), a stârnit apele în Poliția Română. Asta susțin liderii acestei organizații, care au adăugat că războaiele ce s-au iscat au fost atât cu șefii instituției, cât și cu reprezentanții celorlalte orga-nisme sindicale și în special cu cei ai Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC). Principalul motiv ar fi teama că agenții de poliție vor prefera să se înscrie în noul sindicat.Când doi se ceartă… Burlacu îi împacă!La Constanța, disputa a fost înverșunată, după cum ne-a arătat Iulian Surugiu, președintele SNAP. „Biroul Teritorial Constanța al SNPPC este condus de un ofițer, George Caraivan, care a fost uns șef de secție (n.r. Secția 9 Rurală Topraisar) și a uitat de unde a plecat. Înainte de sărbătorile de iarnă am fost sesizați cu privire la abuzurile pe care le-a comis în unitatea în fruntea căreia se află. Ar trebui să-și dea demisia din sindicat dacă îndeplinește o funcție de conducere sau invers. În momentul în care reprezentantul SNAP Constanța a dorit să intre în uni-tate, pentru a vorbi cu oamenii, a fost dat afară de domnul Caraivan, deși și el este lider sindical. I s-a permis accesul abia după intervenția comisarului șef Valentin Burlacu, șeful Inspectoratului Județean Constanța”, a declarat Iulian Surugiu pentru „Cuget Liber”.Acuze de abuzuriMai multe detalii despre abuzurile de care este acuzat George Carai-van, cât și despre incidentul menționat, ne-a oferit Daniel Avasilcăi, președintele Biroului Teritorial Constanța al SNAP: „Dl. Caraivan se comportă precum un angajator. În luna decembrie, am fost sesizați că în unitatea în fruntea căreia se află au fost încălcate drepturile angajaților. Se depășea numărul de ore de muncă pe lună, iar oamenii nu beneficiau de repaosul săptă-mânal. Între timp, situația s-a remediat. Apoi, pe 23 decembrie 2011, în momentul în care am sosit la Topraisar, pentru a împărți ca-douri de sărbători angajaților, respectiv agende, calendare, am fost dat afară din unitate. Pentru ambele situații, am depus două reclamații la Inspectoratul Județean de Poliție Constanța și încă mai aștept răspuns. Conform legislației, a fost îngrădită desfășurarea activității sindicale”.„Să învețe ce înseamnă să fii sindicalist“Pe de altă parte, George Caraivan, liderul de sindicat al SNPPC Con-stanța, spune că mai proaspătul său „coleg” mai are de învățat despre cum ar trebui să se comporte un sindicalist. „Întâi să facă o școală, să învețe ce înseamnă să fii sin-dicalist. Această activitate nu în-seamnă să denigrezi pe alții, să ne certăm între noi, sindicaliștii. În loc să facă lucrul acesta, mai bine ar vedea care sunt problemele reale ale oamenilor și să le obțină drepturile. Nu mă interesează dacă vrea să mă denigreze. Dacă el consideră că are dreptate, iar eu am greșit, atunci să demonstreze și să mă cheme în instanță. Dar dacă minte, atunci să plătească personal. De altfel, de ce nu spune mai bine ce a făcut el, ce a reușit în lunile de când este în fruntea filialei constănțene a sindicatului?”, a afirmat sindicalistul.Trebuie precizat că noul sindicat numără, la Constanța, 300 de mem-bri și numărul este în creștere, a pre-cizat Daniel Avasilcăi. Polițistul a fost, până în momentul reorganizării Poliției Rurale, șeful Poliției Peci-neaga, iar din 16 noiembrie 2011 s-a suspendat din postul deținut în cadrul Secției 3 Poliție Rurală Mangalia, pentru a se ocupa numai de îndatoririle legate de Sindicatul Național al Agenților de Poliție.