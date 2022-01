Răsturnare de situație. Persoanele vaccinate fictiv au ajuns acum să fure seruri pentru a se imuniza cu adevărat

Este anchetă în cel mai mare centru de vaccinare din Botoșani, unde nu ies la socoteală două flacoane de vaccin anticovid. E posibil să fi fost furate, dar ancheta are în vedere și ipoteza unor false imunizări. Este semnalată și problema vulnerabilității sistemului informatic: este folosită o singură parolă de către toți responsabiii, și oricine are acea parolă poate opera în sistem, chiar și de acasă. Procurorii și inspectorii DSP au deschis anchete. Anchetele de până acum cu privire la vaccinările fictive, ”la chiuvetă”, sunt dublate la Botoșani de un caz nemaiîntâlnit, în care în cel mai mare centru de vaccinare din județ a raportat că au fost furate 12 doze de vaccin, scrie Monitorul de Botoșani. Deşi în mod oficial anchetatorii nu au dorit să ofere prea multe informaţii, surse din cadrul anchetei spun că din centrul de vaccinare de la Colegiul „Gheorghe Asachi” ar fi dispărut, în prima jumătate a lunii decembrie, două fiole de vaccin Johnson&Johnson, adică 12 doze. „În acest moment există o sesizare cu privire la dispariţia, dintr-un centru de vaccinare de pe raza municipiului Botoşani, a unui anumit număr de doze de vaccin. Cu privire la această sesizare se efectuează cercetări in rem”, a precizat Valeriu Chihaia, prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani. Ancheta va fi anevoiasă, spun anchetatorii, și asta pentru că sistemul de gestionare al campaniei de vaccinare este rudimentar, cu o singură parolă atribuită întregului centru de vaccinare, astfel încât oricine putea intra să fure dozele și să modifice apoi niște foi de evidență, de oriunde, inclusiv de acasă. Au furat Johnson&Johnson pentru că e nevoie doar de o singură doză Lipsa dozelor a fost descoperită, de altfel, în urma unei verificări încrucișate a unor registre, autorul sau autorii furtului întocmind un registru nou, special pentru a-și acoperi fapta. În plus, intrarea nu a fost forțată, ceea ce înseamnă că fiolele de vaccin au fost sustrase de cineva din centrul de vaccinare. Singura explicație a furtului de fiole Jonhson&Johnson, pentru care s-a depus atâta efort, ar fi că există persoane vaccinate fictiv care acum chiar vor să se imunizeze, cu adevărat, împotriva Covid-19. Și nu se pot prezenta pur și simplu la un centru de vaccinare, pentru că figurează în registrele oficiale ca fiind imunizați deja, deși acest lucru nu s-a întâmplat, ele plătind deja pentru o vaccinare falsă, la ”chiuvetă”. „Au luat Johnson, pentru că, în primul rând, la Pfizer sau Moderna trebuia să fure de două ori, că sunt două doze. Este posibil ca persoane care s-au vaccinat fictiv să dorească acum să se imunizeze, dar pentru că figurează deja în sistem, să nu o mai poată face. Astfel se recurge la astfel de lucruri”, a spus un cadru medical.