RĂSTURNARE DE SITUAŢIE ÎN CAZUL TABLOULUI DE PICASSO, GĂSIT ÎN PĂDURE!

O scriitoare de origine română afirmă că, în urma unei scrisori anonime, ar fi găsit una dintre pânzele furate de niște români, în 2012 din Muzeul Kunsthal din Rotterdam, Cap de arlechin, a lui Picasso. Ulterior s-a descoperit că „descoperirea” a fost o farsă pusă la punct o comoanie de teatru din Belgia, care a încercat să-și promoveze ultima piesă.UPDATE Găsirea "tabloului" de Picasso a fi fost regizată de o companie de teatru din Blegia, care a vrut astfel să-și promoveze ultima piesă pusă în scenă, scrie Adevărul.ro.Producătorii belgieni ar fi îngropat la sfârșitul lunii o copie a picturii „Tête dArlequin” în apropiere de Tulcea, după care au trimis șase scrisori anonime, trei în România și trei în Olanda, potrivit Digi24, care citează televiziunea de stat olandeză. Dintre cele șase scrisori, doar Mira Feticu a căzut în capcană și a mers în căutarea tabloului, care în urmă cu șapte ani era furat alături de alte capodopere dintr-un muzeu din Rotterdam.Producătorii de teatru și-ar fi anunțat printr-un e-mail toate persoanele la care au ajuns scrisorile în care au explicat că farsa este inspirată din piesa de teatru „Copia adevărată”, care a avut premiera joi, la Anvers. Potrivit televiziunii belgiene, personajul principal al piesei este un falsificator de tablouri.UPDATE Criticul și istoricul de artă Pavel Șușară a declarat duminică pentru News.ro că expertiza unui tablou Picasso nu poate fi realizată cu seriozitate în România, pentru că niciun expert român nu are calitatea de a expertiza o lucrarea a artistului spaniol, ci doar poate confirma dacă ea a fost realizată în perioada respectivă. În plus, referindu-se la tabloul care a fost găsit îngropat la rădăcina unui copac într-o pădure din județul Tulcea și despre care se crede că ar fi dintre cele furate în urmă cu șase ani din Muzeul Kunsthal din Rotterdam, el a apreciat că, fiind subiectul unei „aventuri”, valoarea lucrării ar putea crește, iar acest lucru ar putea fi demonstrat în cazul unei vânzări la licitație.„Expertiza poate dura și 30 de secunde. Dar nu se poate face aici. Nu are valabilitate. Există experți în Picasso, puțini în lume, specializați în perioade ale artistului, iar ei lucrează cu marile case de licitații. Asta este o pălăvrăgeală că se face expertiză. Ar trebui chemat cineva de la Rotterdam... Aici poate fi analizată vechimea pigmentului, a pânzei, în general. Niciun expert român nu are calitatea de a expertiza Picasso”, a declarat el pentru News.ro.UPDATE O echipă formată din procurori DIICOT și polițiști ai Direcției de Investigații Criminale - I.G.P.R fac cercetări după ce două persoane s-au prezentat la Ambasada Olandei cu un tablou despre care au afirmat că l-au găsit îngropat, în județul Tulcea, în urma indicațiilor primite printr-o scrisoare anonimă. De asemenea, tabloul va fi trimis Muzeului de Artă al României, pentru expertiză.Conform polițiștilor, sâmbătă seară, două persoane de cetățenie olandeză, s-au prezentat la Amabasada Olandei din București, cu un tablou despre care au afirmat că l-au găsit îngropat, în județul Tulcea, ca urmare a informațiilor cuprinse într-o scrisoare anomină pe care au primit-o."Atașatul de afaceri interne din cadrul Ambasadei Olandei a anunțat autoritățile române, iar, la acest moment, o echipă formată din procurori D.I.I.C.O.T. și polițiști ai Direcției de Investigații Criminale - I.G.P.R. efectuează cercetări, pentru lămurirea tuturor aspectelor (audierea persoanelor, cercetarea locului în care au afirmat cele două persoane că au găsit tabloul, expertize criminalistice)", precizează Poliția.Feticu, care este autoarea unui roman intitulat Tascha inspirat din furtul a șapte tablouri din muzeul Kunsthal comis de niște români în 2012, romanul fiind publicat în 2015, a declarat telefonic pentru www.nrc.nl că în urmă cu zece zile a primit o scrisoare anonimă în limba română în care i se ofereau indicații pentru a găsi tabloul."Scrisoarea era în limba română și conținea o adresă unde pânza ar fi ascunsă, precum și indicații pentru găsirea ei. În scrisoare se spunea că este vorba despre Cap de arlechin. Imediat după ce am citit-o, l-am sunat pe detectivul din Rotterdam cu care m colaborat pentru cartea mea. După câteva zile, m-am urcat în avion", a afirmat ea.Ea a relatat și că, la sosirea la adresa indicată, a căutat, iar sub o piatră a găsit un pachet învelit în plastic conținând tabloul.Ajunsă în mașină, l-a desfăcut și l-a comparat cu o copie a lucrării."Când l-am văzut, am început să plâng. Nu sunt specialist, dar părea a fi lucrarea lui Picasso. Cred că aparține Olandei, așa că am predat-o imediat ambasadei din București", a povestit Mira Feticu.Ea a declarat sâmbătă seară că este audiată la Poliție. Conform publicației online, Ministerul de Externe olandez ar fi confirmat că lucrarea a fost predată, urmând să i se verifice autenticitatea.