Răsturnare de situaţie în cazul succesiunii. Nicolae, nepotul Regelui Mihai: Acceptul retragerii titlului nu e scris de mine

Răsturnare de situație în cazul succesiunii. Nicolae, nepotul Regelui Mihai: Acceptul retragerii titlului nu e scris de mine

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Nicholas Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai, transmite, într-un comunicat de presă, că acceptul retragerii titlurilor sale, din 2015, nu este scris de el și nici semnat până la această oră, acuzând că medicii nu sunt lăsați să prezinte rapoartele despre starea Regelui Mihai, scrie romaniatv.net"Declarația mea din august 2015, referitoare la acceptul retragerii titlului, nu a fost scrisă de mine. Am fost obligat să o accept, am refuzat să o semnez și până la acest moment este nesemnată. Nu a existat vreodată nici vreo înțelegere și nici vreun acord semnat referitor la plecarea mea definitivă din România și condiția de a nu mă mai întoarce. Nu aș fi acceptat să mi se impună un exil de acest fel”, scrie acesta în comunicatul de presă.”Cele scrise mai jos sunt detalii încă neștiute, pe care am ales să le păstrez cu mine din respect pentru bunicul meu și pentru condiția precară de sănătate în care s-a aflat și se află în ultima vreme. Acum, tot din respect pentru bunicul meu, regele Mihai, trebuie să le fac cunoscute”, se mai arată în comunicatul pe care fostul principe Nicolae l-a postat pe pagina sa de Facebook.Într-un comunicat postat pe pagina sa de Facebook, Nicholas Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai, transmite:Nepotul Regelui Mihai I a fost exclus din Casa Regală și, implicit, din succesiunea la tron, în urma unei decizii din 2015. Nicolae era al treilea în ordinea de succesiune, după Mihai I și Principesa Margareta. Motivul explicit al deciziei fostului Suveran nu a fost precizat în comunicatul de presă remis de Casa Regală. Din document reiese însă, indirect, că acesta are legătură cu stilul de viață a principelui Nicolae.