Răsturnare de situaţie în cazul morţii Israelei Vodovoz. De vină este INELUL GASTRIC, care i-a provocat o hemoragie internă!

Răsturnare de situație în cazul morții Israelei Vodovoz. De vină este INELUL GASTRIC, care i-a provocat o hemoragie internă!

Ştire online publicată Miercuri, 14 Martie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Autopsia a arătat ca Israela Vodovoz a murit din cauza inelului gastric, care s-a rupt și a provocat o hemoragie internă, potrivit Știrile Pro TV. În plus, fosta balerină avea organismul slăbit din cauza astmului de care suferea. De asemenea, la autopsie s-a mai descoperit că Israela nu a respectat indicațiile primite de la medici după montarea inelului gastric.Fosta balerină devenită milionară Israela Vodovoz a murit la vârsta de 70 de ani. Femeia de afaceri a fost găsită, pe 6 martie, fără suflare în baia apartamentului din București, în care locuia singură. Adevărata vârstă a Israelei Vodovoz reprezintă un mister. În 2016, ea spunea într-o emisiune că, deși în buletin figurează 1950 ca anul nașterii, este de fapt cu doi ani mai mare. Într-o știre din 2008 însă, „Cancan“ scria că „regina salsei“ are 70 de ani, nu 59, cât declara ea la vremea respectivă. Aceeași publicație scria că ar fi trecut prin mai multe intervenții chirurgicale. „Mi s-a extras grăsime din genunchi și mi-a fost injectată în pomeți pentru redarea fermității. Am făcut și un lifting menit să-mi întindă pielea de pe gât și față“, a recunoscut femeia de afaceri.În ultima sa intervenție la televizor, fosta dansatoare a vorbit despre boala care a împins-o la izolare: „Am o boală grea, astm, și trebuie să o țin sub control. Nu pot să ies, aerul poluat din București și schimbările de temperatură pentru mine sunt otravă. Am o boală cronică, nu primesc pe nimeni la mine. Eu fac 20 de pași, la 50 de pași devine greu. Eu îmi asum această izolare, nici copiii, nici nepoatele nu le primesc la mine. Creierul e OK.“Anul trecut, Israela Vodovoz a divorțat de Liviu Arseni, un bărbat cu aproape 30 de ani mai tânăr cu care și-a început relația în 2000, iar opt ani mai târziu s-au căsătorit. După divorț, Israela l-a acuzat pe Liviu că este alcoolic și că a bătut-o de mai multe ori, scrie adevarul.ro