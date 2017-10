Răsturnare de situaţie în cazul Colectiv. Arafat, despre eventuala sa demisie

Răsturnare de situație în cazul Colectiv. Arafat, despre eventuala sa demisie

25 Noiembrie 2015

Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, a comentat pentru Realitatea TV pe marginea suspendării din funcție a conducerii ISU București. În ceea ce privește eventuala sa demisie, Arafat a precizat că nu dorește să "fugă de responsabilitate".Într-un interviu acordat Realitatea TV, Raed Arafat a explicat că nu își va prezenta demisia doar pentru a fugi de responsabilitate."Demisia are două sensuri: să-ți asumi o responsabilitate pentru că ai greșit și pentru că n-ai prevăzut și n-ai făcut (...) sau să fugi de responsabilitate și să pleci și să spui 'nu mă interesează'. Acest lucru, eu nu îl voi face", a spus secretarul de stat. "Nu fug de răspundere. Dacă găsesc că am greșit sau am neglijat eu, personal, ceva, atunci mă pun la dispoziția premierului și spun că am greșit", a adăugat el.Într-o intervenție telefonică la "Dimineața de știri", de la Realitatea TV, Arafat a făcut o serie de precizări cu privire la adresa pe care firma EMAGIC o transmisese ISU, cu doar câteva săptămâni înainte de incendiul din Colectiv, prin care înștiințase înstituția că intenționează să organizeze în respectivul loc un festival."Aspectul care fost discutat ieri și care a fost verificat imediat, pentru că s-a considerat din start, de când am fost informat, că este un aspect extrem de grav și important dacă se confirmă - și s-a confirmat - : adresa de la societatea EMAGIC, transmisă pe 23 (23 septembrie, n. red), la ora 23.30, cum că ei vor organiza la platforma Pionierul și clubul Colectiv un eveniment cu 2.000 de persoane, în datele de 25 și 26. Când am aflat că a existat această adresă către ISU București, care are competență în acest sens, ieri am trimis imediat un control, în cursul serii, pentru a verifica ce s-a făcut cu adresa. Am găsit adresa respectivă, am găsit două răspunsuri la adresă, emise în data de 25, către societatea EMAGIC, în care ISU București înșiră obligațiile societății, dar nu am găsit nicio dovadă că cineva a verificat, a urmărit, dacă locația are măcar autorizație ca să desfășoare o astfel de activitate", a explicat Arafat."Acesta este unul din motivele pentru care la nivelul Inspectoratului s-a pus la dispoziție întreaga comandă a ISU București, departamentul a primit toate documentele care ieri au fost găsite la ISU București și toate datele noi care au apărut la dispoziția DNA-ului, care duce mai departe dosarul cu clubul Colectiv. Datele au fost înregistrate azi dimineață și normal, pe linie administrativă, urmează să se mai facă și alte verificări aprofundate ca să vedem care era practica atunci când veneau astfel de solicitări", a adăugat el, citat de realitatea.netConducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov a fost suspendată miercuri, 25 noiembrie, după ce s-a constatat că ISU știa de existența clubului Colectiv, dar nu a luat nicio măsură pentru asigurarea securității în local.ISU fusese înștiințat de existența clubului printr-o adresă a firmei EMAGIC, care anunța organizarea unui festival în clubul Colectiv, cu câteva săptămâni înainte de incendiu.