Răsturnare de situație în cazul băiatului despre care tatăl a spus că a fost răpit din fața școlii

Mario, un puști de 12 ani, este de un an motivul disputei între părinții divorțați. De mai multe luni, mama băiatului l-a acuzat pe fostul ei soț că l-a răpit pe Mario și a cerut în instanță să constate această situație, ca să-și poată lua copilul înapoi. Miercuri, acuzația de răpire a venit de la tatăl băiatului. El a scris pe Facebook că băiatul ar fi fost răpit, din fața școlii din Petroșani unde învăța, de doi necunoscuți, care l-ar fi urcat cu forța într-o mașină, scrie libertatea.roPolițiștii susțin însă, după ce au făcut verificări, că Mario ar fi fost luat de mama, iar acum ar fi în Chișinău. Băiatul s-a născut în Republica Moldova și are dublă cetățenie, română și moldoveană. Părinții lui, Ioan și Mariana Prodan, sunt profesori universitari și au lucrat o perioadă la Chișinău. Cei doi au divorțat și, din acel moment, tatăl s-a ocupat de educația și de creșterea băiatului. Ulterior, la mijlocul acestui an, Ioan și Mario s-au stabilit la Petroșani, în județul Hunedoara.Atunci, mama băiatului l-a acuzat pe Ioan Prodan de răpire internațională de minori și l-a dat în judecată la Tribunalul București. În septembrie 2018, instanța i-a dat dreptate mamei băiatului și a dispus să îi fie încredințat copilul. „Admite cererea. Dispune înapoierea minorului. Cu recurs în 10 zile de la comunicare”, potrivit deciziei din 20 septembrie a Tribunalului. Băiatul a ajuns însă la mama lui abia miercuri 13 decembrie, când femeia l-a luat fără să își mai anunțe fostul soț.Când a observat că Mario nu a revenit de la școală, Ioan Prodan a alertat autoritățile. Ba chiar a postat și un mesaj pe Facebook, în care vorbea despre o posibilă răpire. „Ieri după ora 14, în timp ce ieșea de la școală, fiul meu a fost prins cu forța de către doi bărbați în preajma școlii I.G. Duca din Petroșani și urcat într-o mașină. Rog pe oricine îmi poate da informații care să ducă la localizarea lui Mario să anunțe cea mai apropiată secție de poliție din țară sau din străinătate sau să mă contacteze aici. Mario are înălțimea de 1,68 cm, ochi albăstrui”, a scris tatăl lui Mario. Bărbatul susține că, anul trecut, fosta lui soție ar fi cunoscut un bărbat din București și ar fi venit în vizită cu copilul la acesta.Din spusele lui Ioan Prodan, Femeia ar fi vrut să rămână în Capitală, însă băiatul a început să plângă și să spună că vrea la tatăl lui, așa că atunci s-au întors în Republica Moldova. Polițiștii din Petroșani au început verificările și, după ce au discutat cu avocatul mamei, Nicolae Anghel, au aflat că băiatul este la mama lui, în Chișinău. Avocatul susține că femeia nu l-a răpit, ci are dreptul să îl ia, în baza deciziei instanței. Ioan Prodan susține însă că el a contestat decizia instanței și că, până când nu va fi data o hotărâre definitive, fosta lui soție nu putea să ia copilul.„S-a deschis un dosar pentru lipsire de libertate în mod ilegal. Polițiștii au discutat cu avocatul mamei copilului, care le-a transmis că Mario este în siguranță la mama lui, în Chișinău. Verificăm acum dacă acest lucru se confirmă. Copilul a fost dat în consemn la frontieră, iar mama urmează a fi depistată pentru a da declarații”, au transmis reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Hunedoara, conform libertatea.roSursa foto: Facebook.com / Ioan Prodan