„Răsplată“ pentru poliţistul ajuns într-un scaun cu rotile: suspendat şi fără salariu

„Răsplată“ pentru polițistul ajuns într-un scaun cu rotile: suspendat și fără salariu

La un an de când și-a văzut moartea cu ochii, în timp ce urmărea, pe șoselele din Constanța, bolidul de lux al unor beizadele, agentul de poliție Cristian Dobrilă încă face recuperări pentru a putea să meargă din nou și, țelul lui, pentru a se întoarce la muncă, adică să patruleze pe motocicletă.Primele succese au început să apară, așa că polițistul este și mai dârz în decizia lui. Din păcate însă, în loc să-i fie de ajutor, tocmai legislația pentru respectarea căreia era să-și dea viața îi pune bețe-n roate.Primii pași, primele succeseA supraviețuit ca prin minune accidentului petrecut în vara lui 2011 și, de atunci, duce o luptă zilnică pentru a se reface în totalitate și pentru a se întoarce la serviciu, în cadrul Serviciului Poliției Rutiere Brăila. „Este un luptător și un optimist”, spun colegii lui și sunt convinși că agentul Cristian Dobrilă va reuși ceea ce și-a propus.De mai bine de un an, își petrece viața prin spitalele din țară sau din străinătate; a fost supus mai multor intervenții chirurgicale (la mâini, uretră, coloană) într-un spital din Israel, iar în prezent face recuperări. Primul hop a fost depășit, funcționalitatea mâinilor fiind redobândită în întregime; următorul țel este să învețe, din nou, să meargă. „A fost o lună în Franța, cu sprijinul Ministerului Administrației și Internelor, dar tratamentul de acolo nu a dat rezultatele scontate. A revenit în țară și a urmat un tratament în cadrul unei clinici hiperbare din Constanța și se observă deja progresele. În prezent este la tratament la Băile Felix, dar va reveni la clinica din Con-stanța, pentru continuarea terapiei, căci atât el cât și familia sunt mulțumiți de rezultate”, ne-a declarat comisarul Bogdan Zotoi, șeful Serviciului Poliției Rutiere Brăila.Mai bine suspendat decât la pensie!Surprinzător este însă faptul că, deși rănit în timpul serviciului (deci într-un accident de muncă!), polițistul a fost nevoit să ceară suspendarea din cadrul Poliției Brăila pentru a putea continua tratamentul. Totul, ca urmare a stricteții legislației din țara noastră, care limitează perioada de recuperare la mai puțin de un an.Potrivit legii în vigoare, agentul are dreptul la 300 de zile de concediu medical pe perioada unui an. Dacă se prelungește concediul medical după această perioadă, legislația impune ieșirea la pensie pe caz de boală. Având în vedere că polițistul are 31 de ani și doar zece ani de vechime în sistem, pensia ar fi fost nesemnificativă, spun colegii lui.Dar pe 17 iulie s-a împlinit un an de la accident, iar recuperarea, pentru a da rezultate, nu trebuie întreruptă.Drept pentru care, singura soluție a fost ca agentul de poliție Cristian Dobrilă să fie suspendat din funcție pe o perioadă de șase luni. „Are dreptul legal să ceară o suspendare de doi ani, timp în care îi este păstrat postul. Perioada de suspendare solicitată îi expiră în luna octombrie și la data respectivă va decide dacă o prelungește sau nu, în funcție de rezultatele terapiei”, a precizat comisarul Bogdan Zotoi.Suspendarea înseamnă, însă, și pierderea drepturilor salariale și a asigurării medicale obligatorii.La început, colegii din întreaga țară și locuitorii din Brăila au strâns aproximativ 30.000 de euro pentru intervențiile suferite în Israel. Banii aceia s-au terminat, iar în prezent, spun colegii, se pare că rudele polițistului au început să vândă din proprietăți pentru a suporta costurile destul de piperate ale tratamentului.„Dincolo de impedimente, agentul Cristian Dobrilă este un luptător și dorința lui cea mai mare este să se întoarcă la muncă și mai ales în stradă, pe motocicletă”, au încheiat colegii.Cum s-a petrecut accidentulReamintim că agentul de poliție Cristian Dobrilă lucrează în cadrul Serviciului Poliției Rutiere Brăila, iar în vara lui 2011 a fost detașat pe litoral, pentru a-și ajuta colegii din Constanța. Pe 17 iulie, seara, se afla pe motocicleta sa și rula dinspre Constanța spre Medgidia, când a văzut cum un Mercedes a intrat în mai multe depășiri riscate. A pornit în urmărirea lui, cu semnalele luminoase și acustice în funcțiune, dar într-o curbă în apropiere de Castelu a pierdut controlul motocicletei și a intrat pe contrasens. Motocicleta a fost lovită în plin de un BMW, iar polițistul a ajuns în stare critică la spital, medicii fiind rezervați cu pri-vire la șansele lui de supraviețuire.După puțin timp, colegii de la Rutiera Constanța au oprit Merce-desul urmărit de Dobrilă. La volan se afla Beniamin Țânțaș, de 34 de ani, fratele fostului subprefect al județului Satu Mare, Samuel Țânțaș, iar pe scaunul din drepta fotomodelul Natalia Mateuț, fiica fostului fotbalist Dorin Mateuț. Ambii au susținut că nu au observat semnalele polițistului.