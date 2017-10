Răpiţi de propriii părinţi

Răpiți de propriii părinți

Există pe lumea asta părinți care nu merită să li se spună astfel. Ei aduc pe lume copii pentru a le oferi o viață de coșmar, pentru a-i face să sufere, să trăiască într-un mediu traumatizant și bolnav. Dacă autoritățile se implică și încearcă să facă ceea ce e mai bine pentru minori, iată că tot părinții sunt cei care își vor odraslele înapoi, invocând o (falsă) iubire nemărginită. Un coșmar de acest gen trăiesc trei copii, care au fost dați, prin hotărâre judecătorească, în grija unui asistent maternal din localitatea Cogealac. Acum trei zile, doi dintre ei au fost răpiți pentru a doua oară. La data de 25 octombrie a.c., în jurul orei 15, Mihaela Maxim, de 40 de ani, din Cogealac, s-a prezentat la postul de Poliție din localitate pentru a reclama dispariția minorilor Dorina Dumitru, de 12 ani și Costin Alexandru Ion, de patru ani. Femeia care a făcut reclamația este asistent maternal și are grijă de cei doi copii, pe care statul i-a dat în grijă. În urma cercetărilor efectuate de polițiști s-a constatat că, în ziua respectivă, pe la ora 12, cei doi minori au fost văzuți ieșind din curtea școlii, de unde au fost acostați de un bărbat și o femeie. Ei au plecat cu cei doi adulți și au urcat într-un autoturism al cărui număr, marcă sau culoare nu au putut fi stabilite. Oamenii legii spun că cei doi copii răpiți joi, alături de un frate vitreg, au fost încredințați, prin hotărâre judecătorească, unui asistent maternal. În conformitate cu sentința civilă nr. 1315 din 6.08.2007, pronunțată de Tribunalul Constanța, cei doi minori, împreună cu un al treilea frate, de asemenea minor, au fost plasați în grija unui asistent maternal profesionist, părinții naturali fiind decăzuți din drepturi pentru că nu puteau asigura condiții minime de trai și educație minorilor. Din câte se pare, părinții naturali, Maria Dumitru și Daniel Costin, sunt principalii suspecți în răpire. De altfel, ei, la data de 12 octombrie a.c., i-au luat pe copilul de patru ani și pe cel de un an și cinci luni, fără a avea acest drept. Ulterior, echipele mixte alcătuite din polițiști și jandarmi, care au fost constituite în vederea găsirii răpitorilor, i-au descoperit pe minori la ei acasă. În ultimele două zile, polițiștii au intrat din nou în alertă, după ce asis-tentul maternal a anunțat că doi dintre copii au dispărut. Potrivit datelor furnizate de mama adoptivă, Costin Alexandru Ionuț era încălțat cu pantofi sport de culoare bleu, îmbrăcat cu costum de trening kaki, scurtă bleumarin cu inscripții portocalii, fes galben și purta o gentuță mov. Dorina Dumitru era îmbrăcată cu o uniformă albastră cu pătrățele și șorțuleț, cu pantalon de trening bleumarin cu dungi roșii, încălțăminte sport de culoare albă, scurtă fâș roșie, fes galben cu steluțe vernil, și purta un ghiozdan bleumarin tip rucsac. Ieri, în jurul orei 15, cei doi copii au fost depistați de polițiști la o familie din localitatea Mihail Kogălniceanu, prieteni de familie cu părinții minorilor. Copiii nu prezentau urme de violență, iar cei doi părinți vor fi cercetați pentru nerespectarea hotărârii privind încredințarea minorilor. 