Răpirea din Piaţa Chiliei

Răpirea din Piața Chiliei

Ştire online publicată Marţi, 25 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

De câteva ori pe an, în comunitățile rome din Constanța au loc câteva „răpiri”. Că așa cere tradiția. El o fură pe ea ca s-o ia de nevastă. Până ce familiile celor doi însurăței cad de acord asupra zestrei și a banilor, se fac plângeri la poliție și se împart topoare și bâte în plină stradă. Acesta pare să fie testul de stres dinaintea negocierilor directe. În momentul în care cad de comun acord cât să plătească familia lui ginerică celor care i-au crescut și educat aleasa, cele două părți își retrag plângerile de la poliție și totul se lasă cu o nuntă ca-n basmele din Strehaia, cu Guță și Vijelie. Acesta pare să fie și scenariul răpirii din Piața Chiliei de duminică noapte, care a debutat, așa cum se obișnuiește, cu un scandal în stradă. Rusten Belgian, de 36 de ani, îi acuză pe vecinii de peste drum că i-au răpit fiica minoră, în vârstă de 17 ani, pentru a o obliga să se mărite cu fiul lor. Polițiștii Secției 1, domiciliați la o aruncătură de băț de epicentrul conflictului, au sosit imediat la locul faptei. În urma verificărilor, ei au stabilit că Ibram Ghiulses Seven, de 19 ani, este prieten de ceva vreme cu Sibelgian Rusten, fata dispărută. Așa că, potrivit tradiției, băiatul s-a gândit s-o fure pe fată pentru a o lua în căsătorie. Zis și făcut, duminică noapte, în jurul orei 22, acesta a luat-o pe sus pe minoră, ajutat de trei prieteni și au dus-o cu o mașină într-o direcție necunoscută. Între timp, familia îngrijorată a depus plângere la poliție, reclamând dispariția fetei. Polițiștii spun însă că astfel de cazuri le sunt foarte cunoscute și că la mijloc ar fi mai degrabă o neînțelegere privind banii între cele două familii. Până se vor împăca și își vor împărți cocoșeii, polițiștii vor face verificări în cauză.