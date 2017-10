Raluca Prună: DIICOT va fi o structură în oglindă cu DNA

Ştire online publicată Joi, 14 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Justiției, Raluca Prună, a declarat la sediul CSM, că modificările referitoare la legea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism vor viza organizarea acestei structuri după modelul Direcției Naționale Anticorupție, inclusiv înființarea unei poliții judiciare a DIICOT."Modificările sunt în sensul de a face din DIICOT, care e tot o structură specializată, în oglindă, ceea ce este și DNA-ul — le dăm o poliție judiciară, nu știu dacă este o veste bună pentru toată lumea, dar ei trebuie să poată funcționa exact așa cum funcționează și DNA-ul. Am umblat un pic la competențe pe anumite materii... nu vreau să devansez, proiectul este pe site, este în consultare, ceea ce înseamnă că nu este definitivat", a spus Raluca Prună, conform Agerpres.Procurorul-șef al DIICOT dezvăluia în urmă cu puțin timp care sunt nevoile de personal și reorganizarea după ordonanța de guvern privind interceptările.Procurorul șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat că instituția are nevoie de tehnicieni informaticieni."Acum, DIICOT are pe schema națională doar un informatician, ceea ce este absolut insuficient. Apelăm la experți", scrie romaniatv.net