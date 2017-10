Răfuială între clanuri la Mangalia: cinci arestaţi şi un copil în comă

1

Felicitari Politiei din Mangalia si Procurorului din Constanta

Politia nu trebuia sa intervina asa repede. Mai intai trebuiau lasate ciorile sa se imputineze si abia dupa erau stransi cu totii . Sunt vecin cu sediul Parchetului Mangalia si am vazut in vara asta cum 10 politisti stateau in fata parchetului si se rugau sa fie arestata o cioara care se afla in sediu . Tot afara erau si 20 de ciori care faceau cu mana spre geamul procurorilor . In final cioara din sediu nu a fost arestata , iar cioroii de afara chiuiau de bucurie . Cu procuroare care se poarta la mini si se stiu multe despre ele , n-or sa faca politistii curatenie printre ciori . Sa mearga CSM-ul la ele si sa le vada motivatiile din dosarele lor . Se vor inchina cu siguranta .