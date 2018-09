Raed Arafat, despre protestatarul mort: Autopsia poate arăta altceva







"Cel mai probabil, a fost un episod medical separat, care nu are corelare cu ceea ce a fost pe 10 august", a declarat, marți, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, despre decesul bărbatului din Turnu Măgurele care a participat la protestul din 10 august și a murit, în noaptea de 19 spre 20 august, la Spitalul din Alexandria.



Raed Arafat a admis, însă, că "astea sunt datele pe care le am acum", însă cauza exactă a decesului va fi cunoscută în urma autopsiei: "Autopsia poate arăta altceva".



Raed Arafat a mai susținut, la audierile de marți din Comisia de Apărare a Camerei Deputaților, care au ca temă violențele din 10 august, că bărbatul a ajuns la spital, cu vârsături, la 4 zile după protest, ceea ce, în opinia sa, arată că "este puțin probabil" ca starea sa să aibă legătură cu substanțele inhalate în Piața Victoriei.



Raed Arafat susține că, în fișele protestatarilor care au cerut în acea seară primul ajutor de la echipajele SMURD aflate în Piața Victoriei, "s-a trecut acolo că au fost expuși gazelor", însă, în cazul bărbatului care a murit câteva zile mai târziu, "s-au trecut epistaxisul și hipertensiunea".



Șeful DSU a mai arătat că după patru zile de la protest, pacientul, "cunoscut cu probleme cardiace și digestive", s-a simțit rău și a ajuns la Spitalul din Turnu Măgurele, iar ulterior a fost transferat la Spitalul din Alexandria, la Terapie Intensivă, unde "a avut încă un puseu de sângerare și a decedat".



"Faptul că vărsăturile au apărut la 4 zile după arată că este puțin probabil (să existe o legătură cu substanțele inhalate la protest - n.red.)", susține Raed Arafat.



"Corelarea dintre substanțe și starea pacientului, la acest moment, nu pot să o găsesc. Autopsia ne va spune cauza decesului. Dacă se găsește o corelare, va fi găsită de medicii care fac autopsia", afirmă Arafat.



"Cel mai probabil, a fost un alt episod medical separat, care nu are corelare cu ceea ce a fost pe 10 august. Ceea ce iese de la autopsie poate să arate altceva, dar astea sunt datele pe care le am acum", a încheiat Raed Arafat.



Bărbatul în vârstă de 68 de ani din Turnu Măgurele care a murit în noaptea de 19 spre 20 august, la Spitalul din Alexandria, ar fi leșinat după ce a inhalat gaze lacrimogene la mitingul din Piața Victoriei, susțin surse locale, citate de corespondentul Mediafax. Bărbatul ar fi suferit o puternică hemoragie nazală și bucală, iar de atunci starea sa de sănătate s-a înrăutățit, susțin sursele citate, scrie hotnews.ro.