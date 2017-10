Raed Arafat a ordonat o anchetă completă la spitalul din Constanţa

În cazul bărbatului constănțean mort după o săritură de pe „banană”

Raed Arafat a ordonat o anchetă completă la spitalul din Constanța

Cazul tânărului de 32 de ani care a murit după ce a căzut de pe „banană” - relatat pe larg în ediția precedentă a ziarului nostru - face obiectul unei anchete a Ministerului Sănătății, a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, și, cât de curând, a unor cercetări penale. Medicul aflat de gardă în acea seară, dr. Ovidiu Carp, ne-a declarat, ieri, că „îi pare sincer rău” și că el consideră că a făcut toate investigațiile medicale pe care le cerea simptomatologia pacientului. Ieri, la registratura Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța a fost depusă o sesizare, având numărul 18619/28.07.2009, prin care rudele cer disperate să li se facă dreptate, iar medicul care a dispus ca Octavian Horga să nu fie internat, pentru ca, la câteva ore diferență, să-l declare, tot el, decedat, să fie pedepsit pentru lipsa de profesionalism de care a dat dovadă. Tot ieri, medicii din cadrul Serviciului de Medicină Legală Constanța au emis certificatul medical constatator al decesului, în care, la cauzele decesului, este specificat, negru pe alb, că „boala sau starea morbidă care a provocat direct decesul” a fost „contuzie medulară cervicală”, iar la „boala sau bolile inițiale care au declanșat cauzele decesului” este trecut „fractură coloană cervicală, accident nautic”. Dr. neurochirurg Ovidiu Carp: „Este unul dintre cazurile nenorocite” Raportul medico-legal arată că tânărul suferise, așadar, o fractură de coloană cervicală. Cum putea să-i scape medicului neurochirurg Carp, aflat de gardă, un astfel de diagnostic, iar pacientul să fie lăsat să meargă acasă este întrebarea principală în acest caz… De fapt, se întreabă până și el. Dr. neurochirurg Ovidiu Carp, ne-a declarat, ieri: „L-am consultat după examenul neurochirurgical, nu avea nimic radiologic. Tomografie nu i-am făcut pentru că el acuza că îl doare gâtul. Pe imaginile și interpretările radiologice nu apărea nicio fractură osoasă. Consider că, potrivit simptomatologiei, am făcut tot ce se putea. El nu avea probleme de sensibilitate, i-am făcut explorări radiologice de sus până jos. Nici radiologul nu a văzut nimic…”. El a mai spus, ieri, că „este unul dintre cazurile nenorocite, nu mi s-a întâmplat asta de când sunt medic, din ’85. Este șocant și pentru mine… Îmi pare sincer rău… Nu am pățit niciodată asta… Este profund traumatizant și pentru ei (n.r. - rudele familiei) și pentru mine”. Subsecretarul de Stat Raed Arafat a cerut un raport complet În acest caz s-a implicat și subsecretarul de stat din Ministerul Sănătății, dr. Raed Arafat, care a solicitat, ieri, din partea Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța un raport complet cu ceea ce s-a întâmplat sâmbătă noaptea în cazul tânărului Horga. Oficialul ne-a declarat că „este vorba de un caz foarte complex, medicii spun că ar fi făcut toate investigațiile necesare, dar am solicitat un raport în scris”. Tot în urma discuțiilor cu medicii de la Constanța, dr. Raed Arafat ne-a spus că, din cât se pare, tânărul și-ar fi scos gulerul cervical atunci când ar fi ajuns acasă. „Chiar și așa, asta nu înseamnă că medicii au procedat bine că l-au trimis acasă. Trebuie investigat foarte serios acest caz. Trebuie efectuate expertize și realizată o evaluare medicală completă. Trebuie efectuată o anchetă completă a Colegiului Medicilor” - ne-a declarat dr. Raed Arafat. Până la închiderea ediției, subsecretarul de stat Arafat nu primise încă raportul solicitat conducerii Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Tânărul va fi înmormântat astăzi, la Cuza-Vodă În tot acest timp, rudele tânărului de 32 de ani care, se pare, a murit cu zile, în urma unui accident stupid în apa mării, i-au ridicat, ieri, corpul neînsuflețit de la morgă. Astăzi, el va fi înmormântat în localitatea Cuza Vodă, acolo unde trăiesc mama și mai multe rude de-ale sale. Octavian Horga urma să se căsătorească în scurt timp. El avea o iubită, Ionelia Moroianu, de 23 de ani, cu care era împreună de șapte ani, iar de doi ani locuiau într-un apartament din cartierul Poarta 6, din Constanța. „Pe 31 iulie făceam șapte ani de când eram împreună” - ne-a spus, disperată, Ionelia. „Săptămâna aceasta vroiam să mergem la o biserică să ne citească un preot, pentru că eram de mult timp împreună. Era o fire atât de veselă, nici nu pot să cred că nu mai e lângă mine!” - ne-a declarat Ionelia Moroianu. *** Amintim că totul s-a întâmplat, sâmbătă, când Octavian Horga, de 32 de ani, alături de iubita sa, Ionelia Moroianu, de 23 de ani, au mers la plajă, în stațiunea Mamaia, în dreptul hotelului „Perla”, împreună cu un grup de prieteni. La un moment dat, Octavian a intrat în apă și s-a aruncat de pe „banană”. Numai că el nu a calculat suficient adâncimea apei și s-a lovit cu capul de fundul mării. Conducerea Spitalului Clinic Județean Constanța, în urma sesizării depuse, ieri, de familia decedatului, urmează să facă investigațiile de rigoare.