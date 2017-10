Radu Zamfir: Datorită lui Iovan suntem în viață

Ştire online publicată Marţi, 21 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Radu Zamfir, unul dintre medicii care se aflau în avionul prăbușit în Munții Apuseni, a declarat la ieșirea din spital că datorită pilotului Adrian Iovan se află încă în viață.”A survenit un val de ceață. Avionul a pierdut înălțime, a pierdut un motor. Am văzut copacii de aproape după care ne-am recules la fața locului”, a povestit medicul, potrivit B1.ro.În primele secunde după prăbușire ”am văzut cum țâșnește combustibilul din aripă”.”A durat ceva până să fim găsiți. Am încercat să îi ajutăm pe toți. Am acordat ajutor cui avea nevoie”, a afirmat Zamfir.”Iovan era prins între fiarele avionului. Am încercat să îl descarcerez. Ulterior a devenit inconștient”, a continuat el.Adrian Iovan ”nu a avut timp să ne spună nimic (n.r. în timp ce avionul se prăbușea). Era ocupat să țină manșeta. Datorită lui suntem în viață. Când am văzut copacii de aproape am realizat că o să ne prăbușim”, a declarat Radu Zamfir.Cât despre tânăra studentă care și-a pierdut viața, medicul a spus că a încercat să o resusciteze, însă nu a reușit.