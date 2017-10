Radu Mazăre, trimis în judecată pentru abuz în serviciu

2

CE INVATAM DIN ISTORIE ?

ISTORIA NE INVATA CA NU AM INVATAT NIMIC DIN ISTORIE.Gata,cap de linie.Un veac s-a sfarsit.Mazare a fost dus in depoul de vagoane stricate si de acolo pleaca la topitorie. L-au aruncat la fier vechi ca pe o tinichea prea galagioasa.Secolul XIX s-a sfarsit cam prin 1918,cand s-a terminat primul razboi mondial.Incepand cu 1920 s-a nascut o alta lume.Secolul XX este in coma.Isi va da duhul prin anii 2016-2020.Stau marturie evenimentele politice in curs.Ca o ironie a sorții,Mazare a fost strivit de greutatea manualului care l-a dispretuit cel mai mult in scoala.A fost strivit chiar de manualul de istorie.Daca nu ar fi lipsit la lectiile cu pricina,daca avea putina cultura generala ar fi aflat ca evenimentele istorice sunt legate intre ele.El este victima propriei ignorante.Mazare i-a dispretuit pe "faraoanii" ingropati in cetatea unde el a fost faraon.Uite ca Mazare a ajuns si el o mumie a Tomisului.Sa nu crezi in blestemul faraonilor ? Acum,Mazare este fantoma unei lumi apuse.O lume a abuzurilor,a minciunii,a smecheriilor politice,a bolsevismului,a incompetentilor,a totalitarismului.Ignoranta si aroganta l-au calcat in picioare.Spunea cinvea ca Fenomenul Mazare trebuie predat in scoli.Daca vrem sa nu se mai repete,fenomenul asta trebuie predat in facultatile de istorie,de drept,de politie,la zoologie,la psihologie,medicina,arhitectura,la mediu,etc.Puneti microscopul pe el ! Fenomenul Mazare trebuie studiat pentru ca este simbolul si sfarsitul unei epoci totalitariste si al tranzitiei fara sfarsit.Este simbolul unei tranzitii dureroase si cu multe pierderi materiale,economice,sociale.In urma lui a ramas un dezastru.Cladiri istorice in ruina,unitati economice in faliment(RADET,RATC,Port),constructii incepute si neterminate(vezi in Peninsula,str.Traian),gauri in bugetul primariei,gauri in trotuare si asfalt,praf,gunoaie,spatii verzi distruse.Cel putin,constructiile noi si neterminate de peste 10 ani,sunt monumente/dovezi ale prostiei umane.Mazare a vrut mausoleu,are un mausoleu neterminat in Piata Ovidiu(de exemplu). Mazare a visat la nemurire si uite ca Cerul l-a facut nemuritor.Va trai alaturi de Pazvante Chirul si Papura Voda.Istoricii il va da exemplu cand vor scrie despre domnii fanarioti.Mazare este si imaginea noastra in oglida.El este creatia mintii noastre.Fara nepasarea noastra,Mazare nu ar fi existat.Cel putin daca am invata ceva din asta.Eu am indoieli.Urmariti cum vechii politruci au strigat adunarea si apelul mumiilor.Numai in zarul de azi,aflam ce ganduri au liberalii.CE AM INVATAT LA ALEGERILE DIN 16 NOV. 2014 ? LA ALEGERI AM INVATAT CA NU VREM SA INVATAM NIMIC DIN ALEGERI.