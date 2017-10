Radu Mazăre s-a răzgândit: "Mă mai gândesc dacă demisionez sau nu"

Ştire online publicată Joi, 02 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

„DNA mă controlează și mă verifică din februarie 2005 la această modalitate la care am văzut și am constat cu stupoare și cu plăcere, am văzut declarațiile lui Băsescu de azi-noapte pe care nu pot să spun că nu le-am savurat pentru că vorbea cum vorbesc eu de 10 ani și îl și felicit, în care spunem că e comandă politică, l-am văzut vorbind că ne bagă pe la beciuri și așteaptă să spunem ce vor procurorii. Mă, cum au făcut ăia denunț exact în ziua în care s-au dus să ridice documente? Ce au făcut din 2007 până în 2015? Citește denunțul și vezi că spune: n-am vorbit cu Măzare, n-am vorbit cu nimeni de la firmă (..) Eu nu sunt turnător, nu fac parte din cei 3 milioane de turnători despre care vorbea Băsescu că le-a predat dosarele de colo-colo. Eu sunt bărbat”, a declarat Mazăre.Cu privire la declarația despre demisia din funcția de primar al Constanței, Radu Mazăre a spus că se mai gândește, mai ales după declarațiile fostului președinte Traian Băsescu."E, uite, mă mai gândesc. Mai ales după ce l-am vazut pe domnul Basescu că a trecut în partea astalaltă (...) Nu m-am răzgândit, dar mă mai gândesc", a spus edilul, citat de B1.ro.