Radu Mazăre, reţinut de DNA pentru luare de mită

Nu mai usor citati de pe site-ul DNA ce acuzatii i se aduc acestui bufon ca sa inteleaga si lumea cum e cu social democratii ăstia mincinosi !!!! n perioada 2006-2009, Radu Mazare Radu, beneficiind de ajutorul celuilalt inculpat, a solicitat si primit circa 2 milioane de euro de la reprezentantii a doua societati comerciale, in scopul facilitarii emiterii documentatiilor de urbanism necesare dezvoltarii unor proiecte imobiliare de tip mall, pe care aceste firme intentionau sa le dezvolte in Constanta. Sumele de bani au fost transferate sub forma unor contracte de publicitate fictive incheiate de reprezentantii societatii respective cu o firma controlata de Radu Mazare atat direct, cat si prin intermediul celuilalt inculpat. In perioada 2008-2014, Radu Mazare, cu ajutorul lui Sorin Strutinsky, a primit de la o societate comerciala peste 7 milioane de euro pentru ca a asigurat acesteia castigarea unei licitatii organizate de Primaria Constanta pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a orasului. In acelasi timp intre firma respectiva si institutia publica condusa de Radu Mazare a fost incheiat un contract avand ca obiect delegarea serviciului de salubrizare pentru o perioada de 25 de ani, cu un cost total estimat de 1.194.056.850 lei - cca 335 milioane de euro. Si in acest caz, mita a fost primita intr-o maniera identica, prin intermediul unor contracte de publicitate fictive incheiate intre societatea respectiva si aceeasi firma controlata de cei doi inculpati. Din analiza procedurii de achizitie care a precedat semnarea acestui contract au rezultat o serie de incalcari ale legislatiei aplicabile, imputabile lui Radu Mazare, referitoare la: - impunerea conditiei ca ofertantii sa prezinte fizic dotarea minimala de utilaje si echipamente in orice locatie de pe teritoriul municipiului Constanta, in perioada desfasurarii procedurii, utilajele si echipamentele urmand a fi prezentate, stationate, pe toata perioada mentionata, sub sanctiunea descalificarii ofertantilor, - modul de estimare a valorii contractului, - alegerea modalitatii de delegare a serviciului public de salubrizare al municipiului Constanta prin gestiune delegata, - inexistenta numarului minim de oferte care pana in luna februarie 2008 impuneau un minim de 2 oferte, iar din luna februarie 2008, era prevazut un numar de minim 3 participanti, - tariful de salubritate. Ca urmare a acestor actiuni a fost produs un prejudiciu in suma de 112.557.288,88 lei, circa 26 de milioane de euro, suma care constituie in acelasi timp un folos necuvenit obtinut de societatea comerciala beneficiara a contractului. In perioada noiembrie 2006 - 2013, Radu Mazare, in calitate de primar al municipiului Constanta, a participat la incheierea a 12 contracte intre Primarie si societatea controlata de el si de celalalt inculpat, in valoare totala de peste 6 milioane lei. In perioada noiembrie 2008 - 2012, Radu Mazare, in aceeasi calitate, a semnat 13 contracte, acorduri cadru si contracte subsecvente incheiate intre Primaria municipiului Constanta si o societate comerciala, la care era asociat inculpatul Strutinsky Sorin Gabriel, in valoare totala de peste 23 milioane lei. Aceste contracte au vizat achizitia unor servicii artistice desfasurate cu diverse ocazii, organizarea unor spectacole artistice, serviciul de paza a bunurilor publice si private apartinand municipiului Constanta, serviciul de protectie a functionarilor Primariei Municipiului Constanta aflati in exercitiul functiunii in perioada 15 februarie 2009-15 februarie 2012 etc. In ambele cazuri, au fost obtinute foloase atat pentru sine, prin societatea pe care o controla si cu care inculpatul Mazare Radu Stefan s-a aflat in raporturi comerciale in ultimii 5 ani inainte de comiterea faptei cat si pentru inculpatul Strutinsky Sorin Gabriel. Cei doi vor fi prezentati marti, 17 martie 2015, in fata judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.