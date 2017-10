7

Da! Fostul președinte a fost judecat de Zsidani si executat de Rromarlanul-porcdecaine rabiat Boeru

Prin urmare, justitzigania zsidaneasca, prin Zsidanii Satanici Bruckner, Iliescu, Neulander si Stankovlevski a acționat contracronometru pt a'l condamna si executa pe Roman. Dar, vedem, când e vorba de a'l condamna si executa pe un Rromarlan criminal, o marioneta zsidaneasca precum Mazare, aceeași justitziganie își scoate eșarfa de pe ochii de...hiena. Asta nu înseamnă ca Romanii, fie ei minoritari in Kustendge, trebuie sa rămână indiferenti. Ei TREBUIE s'o andolineasca pe judekktoare, in primul rând. Apoi, dacă următorul judecător nu'si va face datoria socială, Romanii sa'l andolineasca pe agentul israhatzelean Mazăre. Mai e ceva de'un TRAGISM antic in Rromarlania. Actualul "președinte" al Rromarlaniei a fost...condamnat de justitziganie sa piardă una din zecile de case obținute fraudulos. Minune mare, însă! Acolo unde a fost scuipat de Hiena Antijustiție, Fuhrerul Natang a fost pupat, cu foc - tzoc, tzoc -, de Zsidanii din Amerikk si Israhatzeleni. Primii i'au dat cea mai mare distinkktie zsidaneasca, ceilalți l'au facut Drept între Boboare si pus sa planteze un pom in Iad Vashem; pom ce s'a uscat, săracu', semn ca Dumnezeu il pedepsește pe Fuhrerul 'tutulor' Rromarlanilor. Aferim!