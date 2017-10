Radu Mazăre, inculpat de DNA într-un dosar cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro

1

Justitia,asul inalbitorilor....Si totusi mi se zbate un ochi.

Nu te teme Mazare.La prima sentinta judecatoreasca ai ramas cu averea intreaga.In maxim 2-3 ani de zile,Justitia din Romania iti va spala si cea de a doua jumatate din avere prin condamnari cu suspendare.In curand,milioanele furate de tine vor fi curate ca lacrima,vor fi albite cu ajutorul legilor croite de fratii tai din politica.Justitia daca nu stiti,este o inventie romaneasca de spalat averi(un fel de Whirlpool romanesc) si DNA este un fel de Dero sau asul inalbitorilor de averi.In curand,pe buna dreptate ,Mazare va spune ca averea lui a fost obtinuta in mod legal si prin "sudoarea" fruntii lui.Draga Mazare,ai fost "inteligent"...Ptiu...ptiu...sa nu ti diochi !.... Noi stim ca nu ai furat doar pentru tine.O buna parte din bani au plecat la partid ca asa este regula la voi(si la PNL).Noi stim ca ai fost obligat sa-ti platesti taxa de protectie si taxa de liniste(mita la liberali,carnati pixuri,galeti etc). Acest ziar,Cuget Liber se face ca te boceste.Au scris in articol ca ai primit "o veste proasta" prin deschiderea noului dosar penal.Eu nu cred,ai primit o veste minunata.Eu zic sa te bucuri,draga talharule cu guler alb.Dragi constanteni,bucurati-va si voi.Sa ne bucuram alaturi de Mazare.Inca o data va spun.Acest dosar va spala un milion de euro din averea lui Mazare.Justitia din Romania a fost de acord sa-i mai albeasca inca un milion de euro.Sa ne aducem aminte de afacerea Bahus(anul 1981).Gheorghe Ștefănescu,personajul principal,un fel de Mazare al anilor 1970,a primit un glont in ceafa de la Justitia romana pentru un milion de lei (aproximativ 50.000 dolari la vremea aia) furati din averea statului.Nu l-au iertat.A fost glontul de onoare,a fost glontul de argint.A fost glontul care l-a lasat pe Stefanescu fara avere.A fost glontul care i-a spalat toate pacatele lui Stefanescu dar si creierii.Si nu ma supara nici ca Justitia i-a spalat averea lui Mazare.Ma gandesc cu teama la ziua cand Mazare va scapa de dosare iar noi vom primi sfaturi si lectii de la el.Ca stie sa dea sfaturi.Ma gandesc la ziua cand Mazare ne va povesti ce greau i-a fost si cat a suferit mama lui.Ma gandesc la ziua cand tavanul clasei unde invata nepotica mea sa va prabusi peste copii si Mazare se va muta intr-o vila noua la Mamaia.Ma gandesc la ziua cand statuia lui bronz se va ridica falnica in fata Muzeului de Istorie din Constanta.Ce cosmar.