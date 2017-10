RADU MAZĂRE, ÎN AREST LA DOMICILIU

1

Usor cu pianul pe scari...

Masura arestului la domiciu a stabilit-o judecatorul. Nu se discuta. Grav este ca toti cei ce au avut si au de profitat de pe urma pomenilor o tin langa in obtuzitatea lor, scuipand cu rahat pe toti ce nu sunt de acord cu ei. Sa n-o mai lungim...din 2002, cand eram al 2-lea judet pe tara ca forta economica, am cazut pe locul 7. Toti jucatorii mari din economie, ce puteau deschide puncte de lucru la Cta, au fugit ca dracul de tamaie din cauza primariei locale, sistemului de spagi, asa-zise sponsorizari si asocieri, menit a sustine sistemul de pomeni, gloata de mocangii, tiganet, angalatii pe pcr din regii, consilii si AGA. Nu e de lucru la Cta...OK, doar paznici, spalatori vase, si curvasareala video-chat. Acum sar de fund, latra si musca, cum apare cineva, sa le critice sefu', sa le ia ciolanu din fata. Acest electorat sa ia aminte ca sunt vinovati de exodul creierelor din Cta, de distrugerea viitorului copiilor si nepotilor lor, al celor ce ar fi trebuit sa le plateasca pensiile. In alta ordine, si ailalti, alta vrajeala... mai facem sondaje de popularitate, mai sa ne unim anti-mazare... praf in ochi. Non-combat si manareli, ptr ca le convine status- quo-ul...La fel si presa locala.