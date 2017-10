Radu Mazăre, din nou la DNA Constanţa

2

"Mai animalule...."

Calificativul asta te-a facut celebru,cu el ai castigat primaria. Impostorule ! Ti-a placut eticheta asta ,ti-a placut sa traiesti in lumea animalelor.Acum nu-ti mai convine.Te-ai crezut mascul feroce. Afla ca in lumea animalelor,sexul se plateste.In lumea animalelor,toti masculii platesc intr-un fel sau altul. E ceva natural,asta este rolul masculilor. Calugarita isi devoreaza "amantul" dupa ce a fost fecundata.Leul batran si neputincios ramane fara "harem" si moare in singuratate.Taurul moare in arena. Ole..ole...Mazare nu mai e! Din berbecul municipal se face ghiudem.In cazul tau,in lumea animalelor politice,primarul ajunge un fel de tirbușon la masa politrucilor.Am si eu o intrebare.Din ce vei trai ? Am inteles ca esti sarac si stai cu chirie la mamica ta.Din ce vei trai ? Avere nu ai.Ingineria ai uitat-o in 25 ani. Flit ! Nu te angajeaza nimeni.Ca marinar,nici vorba.Nu stiu cine are curajul sa se urce cu tine pe un vapor.La primarie,nu te-a obligat nimeni sa stai in calitate de figurant.Lasa-l pe altul ca doar mai avem berbeci la ferma politrucilor.Apropo,ce facem cu CET-ul. CET-ul unde-i noul cet.Fekete Peter,pacaliciule ! Ptiu..ce carte am tras in anul 2000 !