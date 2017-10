Radu Mazăre: "De luni o să dau în judecată statul. Sunt o victimă..."

"Procurorii DNA Constanța mă acuză că am vândut la subpreț. Adică procurorul de la București zice că mă bagă la pușcărie că am vândut terenuri pe domeniul public (este vorba despre cel de sub Cazino Mamaia -n.r). Procurorul din Constanța spune că după șase ani terenul era al Primăriei. Puteam să îl vând, dar era la subpreț. Eu am cerut să fie audiați și experții care au evaluat terenul, că doar nu îl evaluez eu, dar mi-au respins ca neîntemeiată cererea. Cum este posibil să fii anchetat pentru același lucru și de DNA Constanța și de DNA București? Procurorul din Capitală spune că nu aveam voie să vând terenul, cei din Constanța spun că aveam voie, dar am subevaluat prețul. De luni o să dau în judecată statul. Sunt o victimă a statului pentru această cercetare. Mă voi gândi ce daune să cer. O să fac plângere la Koveși, dar și la ministerul justiției. Este un abuz evident, o situație care trebuie stopată. ANI îmi cercetează averile tot din cauza DNA-ului. Ei au făcut înștiințare. ", a declarat primarul Radu Mazăre.De asemenea, primarul Constanței a spus că de zece ani se luptă cu cei de la DNA."Sunt un luptător, de 10 ani mă lupt cu hidra asta. Dar vor să mă prindă și nu reușesc, cred că sunt o obsesie pentru ei. Eu sper ca după alegeri să se schimbe lucrurile. Se va schimba sistemul și nu vor mai fi toate slugile la putere. "