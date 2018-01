Radu Mazăre, dat în urmărire internaţională? Cine-i este alături în fuga în Madagascar

1

RFG vs Austria 1-0

Espana 1982 ,RFG vs Austria 1-0.Isi mai aminteste cineva de acest meci?Dar de reactia celor doi crainici?Dar a neamtului care a dat foc drapelului german in semn de protest fata de acel blat? Numitorul comun dintre acel meci si dosarele lui Mazare este blatul.Asa cum aia au facut blat ca ambele echipe sa mearga mai departe( Germania a jucat finala), asa si in cazul dosarelor lui Mazare s-a intins pelteaua timp de ani de zile fara niciun rezultat , doar sa aibe Mazare timp sa-si aranjeze afacerile si sa o intinda din tara. Nu pot spune cine a facut blatul cu Mazare ,procurorii sau judecatorii, asta ramane de vazut.Oricum , se vede cu ochiul liber , ca cineva a avut intentia sa-l salveze dar in acelasi timp si sa-l jumuleasca de bani pe Mazare.Dovada ,perioada de timp ,se judeca de mai mult de 8 ani de zile.Cum este posibil asa ceva?In orice tara civilizata din Europa,Mazare la ora aceasta trebuia sa aibe toate procesele incheiate,ori era nevinovat si pleca fara dureri de cap in Madagascar, ori era vinovat si viziona "Madagascar" de la Poarta Alba sau Rahova.Eu cred ca cei care au facut blatul cu Mazare au mers pe principiu: o amanare a instantei = o transa platita.Aia amanau ,Mazare cotiza. Concluzia : 1.Domnilor politisti , mai intai de toate aflati cine din sistem a facut blatul cu Mazare in toti acesti ani, apoi sa va ocupati de Mascariciul din Madagascar 2.Sa fie clar ,nu vreau sa aud ca dosarele lui Mazare s-au tot amanat datorita faptului ca are avocati buni si nu stiu ce startegie au aplicat.Minciuni.Un penalty nu se para , ci se rateaza!Daca judecatorul sau procurorul "a ratat" de la punctul cu var asta nu inseamna ca avocatul a fost bun.In cazul dosarelor lui Mazare " s-a ratat" ptr ca asa s-a vrut. Avocati buni sunt doar in filmele americane sau in romanele lui Grisham,in Romania doar brokeri de blaturi, aia de cara valize si geamantane cu bani intre inculpat si cei din sistem. PS.Cum se face ca Adrian Nastase in mai putin de 8 ani, este condamnat de 2 ori,face si inchisoare, iar acum este liber si-si da cu parerea pe la TV,iar acest Siminica de Madagascar, in 8 ani de zile n-are niciun dosar finalizat si mai ales n-are sechestru pe niciun cent?Curios ,nu?INumai in Romania Yorick este mai tare decat Hamlet