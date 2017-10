RADU MAZĂRE, CONDAMNAT la 4 ani cu SUSPENDARE. NICUŞOR CONSTANTINESCU, 3 ani cu SUSPENDARE

6

Gaina- noul brand al Justitiei

Ce zice gaina alergata de cocos?Dacă fug, zice că-s proastă, dacă stau, zice că-s curvă, mai bine mă-mpiedic! Ce spun mai nou judecatorii mioritici?Daca il achit ,ma injura lumea,daca-l condamn imi sar penalii Romaniei in cap, asa ca mai bine ii dau cu suspendare. Curat murdar! Daca asa merge justitia in tara asta, atunci sa adoptam GAINA ca brand al justitiei romane. Asa cum oaia lui Dobre si Daea aspira la titlul de miss Litoral, asa si gaina din celebrul banc o poate inlocui cu succes in Romania pe zeita Themis. Doamna judecator, decat sa faca circ si sa-i dea lui Mazare cu suspendare dar fara sa plateasca niciun prejudiciu (ciudat, e vinovat dar nu plateste nimic) , mai bine il achita. Cu suspendare ii dai unui gainar care este la prima abatere, nu unui grangure gen Mazare.In cazul lui Mazare,ori il condamni la ani grei de puscarie si-l lasi si-n fundul gol fara niciun ban ,ori il achiti,il gasesti nevinovat si-l lasi liber.Ori alba, ori neagra, gri nu merge in cazul lor. PS.Concluzie - baieti intrati in politica, si furati cat puteti ptr ca justitia o sa va dea cu suspendare fara sa platiti niciun prejudiciu.