Radu Mazăre cere azil politic în Madagascar

Totul se plateste

Draga MEDIA, nu ma refer neaparat la acest ziar, sper ca te bucuri nespus ca ai reusit in toti acesti ani, 28 la numar, sa faci din niste infractori niste vedete. Iti multumim si va uram si voua sa ajungeti tot in Madagascar, alaturi de cei pe care i-ati ridicat in slavi, pe care i-ati favorizat (art.269- CP). V-ati batut joc de oameni facandu-i sa voteze astfel de lichele.