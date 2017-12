RADU MAZĂRE A FUGIT DIN TARĂ. AR FI CERUT AZIL POLITIC ÎN MADAGASCAR

2

Madagascar

Domn Procuror Sef al DNA C-ta, ar fi bine sa va prezentati demisia cat mai repede.N-ati fost in stare sa faceti nimic ptr locuitorii acestei urbe si mai ales ptr cei care au iesit la mitingurile de sustinere a DNA si impotriva coruptiei si a mafiotilor gen Mazare. Cum naiba se face ca dvs. v-a scapat acest "babuin" din "cusca" plus ca a fugit in Africa ,in Madagascar.La cate fapte penale a facut acest "babuin",la ora asta trebuia sa fie la "ZOO din Rahova", dar n-a fost sa fie.De ce?Ptr ca in aceasta tara , mai ales in acest oras nu exista niciun procuror profesionist.Rusine DNA C-ta !V-a facut babuinul de Mazare de rusine in toti acesti ani. Doamna Kovesi, va rog sa trimiteti la C-ta trupa de pinguini din "Madagascar",dupa Mazare, poate aia mai spala din rusinea procurorilor constanteni. Domn Procuror sef , ce o sa te faci daca o sa "zboare si Porcul" de la Poarta Alba exact ca-n reclama cu Red Bull? PS. Stiu replica, ca nu era treaba procurorilor DNA cu supravegherea lui Mazare ci a altor institutii.Corect, dar treaba procurorilor era sa-i intocmeasca dosarele cat mai bine (probe beton) si sa-l bage la puscarie inainte ca el sa-si faca de cap.DNA( fost PNA) a fost infiintat in 2005, si in toti acesti ani Mascariciul Mioritic , a distrus un oras , a furat cat a putut si acum a fugit si le rade in nas constantenilor si mai ales procurorilor DNA C-ta.De aceea consider ca este o rusine si o pata (nici cu Ariel sau Persil nu mai iese)pe obrazul celor de la DNA C-ta