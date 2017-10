Radarele-minune ale poliţiei sunt nedetectabile doar când stau oprite

Radarele-minune ale poliției sunt nedetectabile doar când stau oprite

Isteria șoferilor români că sute de radare nedetectabile au împânzit toate șoselele patriei continuă în aceeași notă alimentată de mass-media cu tot felul de știri care de care mai alarmiste. Unii s-au apucat să dea numerele de înmatriculare ale mașinilor, alții să cânte veșnica pomenire vitezomanilor sau să descânte aparatele cu tot felul de date și informații imaginare. În realitate, însă, cele 450 de radarele care au speriat România sunt cât se poate de detectabile. Sau cel puțin atât timp cât sunt pornite. Într-adevăr, după cum recunosc și polițiștii, atunci când sunt închise nu pot fi detectabile. Sunt o generație mai nouă de aparate față de cele care se află în prezent în dotarea poliției, însă funcționează cam pe același sistem și pe aceeași bandă radio. Singura șmecherie este că radarele astea au un buton în plus care declanșează pornirea. Astfel, polițistul nu mai este nevoit să țină radarul pornit de la începutul misiunii și până la sfârșit, ci îl activează doar atunci când în raza lui intră șoferi cu potențial ridicat de viteză, adică indivizi care o calcă la greu. Când organul a sesizat că bolidul din față zboară pe lângă el, fără mari complicații apasă butonul minune și se pornește radarul. Anti-radarul vitezomanului începe să urle în draci, însă este prea târziu pentru ca șoferul să mai poată reacționa. Într-o fracțiune de secundă a fost fotografiat, înregistrat și toate cele necesare reținerii permisului. Astfel, se brevetează cel mai performant sistem anti – anti-radar. Radarul oprit nici sfinții nu îl detectează. Nu sunt nedetectabile, dar au o șmecherie Serviciul Poliției Rutiere Constanța a primit 12 astfel de radare, la pachet cu 12 Loganuri MCV noi nouțe. Încă de la început, șeful Poliției Rutiere pe muni- cipiul Constanța a declarat că aceste radare nu sunt nedetectabile deoarece nu au ca principiu de funcționare laserul, ci vechea bandă radio. Inspectorul Ciprian Sobaru a mai făcut, ieri, încă odată aceste precizări, sufocat se zecile de întrebări legate de radarele nedetectabile. „Nu sunt radere nedetectabile. Sunt într-adevăr mai perfor-mante, dar la fel de detectabile. Singura șmecherie este că au un buton care le menține în stand-by, iar atunci când apare un autoturism care merge cu viteză poate fi imediat activat. Șoferul respectiv nu mai are practic timp să reducă viteza, să facă vreo mișcare pentru a scăpa. Și radarele vechi au un buton asemănător, însă este interzisă folosirea lui în depistarea șoferilor vitezomani. Am făcut adrese la Institutul Național de Metrologie care ne-a comunicat să nu folosim acest sistem. Însă la radarele noi putem folosi sistemul stand-by”, ne-a declarat inspectorul Ciprian Sobaru. Forumiștii vorbesc deja despre detectoare care ar învinge și noile radare ale poliției. Aparatele sunt de înaltă precizie și au o bătaie lungă de acțiune și costă în jur de 2.000 de lei. Specialiștii spun că noi radare, chiar și atunci când stau în stand-by, emit anumite impulsuri care pot fi înregistrate și semnalate de detectoare de la aproape un kilometru distanță. Radare englezești pe străzi românești Potrivit Hotnews, cele 450 de radare „invizibile” sunt fabricate în Marea Britanie. Tehnic vorbind, aparatele sunt produse de TSS (Traffic Safety Systems). Modelul este unul AutoVision din ultimele generații, dotat cu infraroșii pentru utilizarea pe timp de noapte, și cu un dispozitiv GPS. Tehnologia permite ținerea camerelor în stand-by, făcându-le „invizibile” pentru detectoarele radar. De asemenea, performanțele acestor radare sunt superioare celor folosite până acum. Camerele video au o performanță optică mult mai mare cu zoom 26x față de numai 18x cât au cele actuale. Camera video funcționează permanent, fără a emite undă radio, ceea ce înseamnă că nu poate fi detectată. Radarul poate fi, teoretic, detectat în banda KA. Aceste radare sunt capabile să filmeze 60 de ore neîntrerupt. Atunci când polițistul observă o mașină care pare să ruleze cu viteză, apasă butonul care pornește emițătorul radar, stabilind astfel instantaneu viteza mașinii privite pe monitor. În acel moment radarul poate fi detectat în banda KA, dar prea târziu pentru a mai putea face ceva. Prețul unui asemenea radar a fost negociat de partea română la circa 25.000 de euro, spun surse din interiorul MAI, citate de hotnews.