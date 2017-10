Radarele „invizibile“ au spart buzunarele şoferilor

Radarele „invizibile“ au spart buzunarele șoferilor

A trecut un an de când Poliția Română are în dotare 450 de Loganuri cu radare noi, așa-zis nedetectabile. De fapt, sunt foarte detectabile, dar detecția e tardivă, deoarece radarul devine instant-on, șoferul neavând timp de reacție. Dintre acestea, 18 se află în județul Constanța. Totuși, deși înregistrările video ale camerelor de supraveghere care au venit la pachet alături de radarele noi pot fi folosite ca probă în instanță, polițiștii declară că radarele funcționează în stand-by. Fie că mașina Poliției staționează sau se află în mișcare. Asta, bineînțeles, dacă nu este luat în vizor vreun șofer care rulează la o viteză mai mare decât cea prevăzută de lege. Atunci, la o simplă activare manuală, intră în funcțiune radarul „nedetectabil”. Radarele au dus la creșterea numărului de amenzi Radarele polițiștilor constănțeni sunt imposibil de identificat în timp util de vreun detector special. Așadar, șoferul cu pricina nu are timp nici măcar să frâneze, în încercarea de a scăpa. Acest fapt se datorează, în mod specific, timpului foarte scurt de trecere din funcția stand-by în funcția radar. Se pare că introducerea noilor aparate nu i-a speriat prea tare pe conducătorii auto constănțeni. Conform declarației șefului Biroului Accidente din cadrul Poliției Rutiere Constanța, comisarul Tudorel Dogaru, odată cu introducerea noilor radare în județ, numărul amenzilor a crescut cu 30%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, nu depășirea vitezei constituie principala abatere în trafic a șoferilor. Așadar, conducătorii auto au trebuit să dea socoteală agenților rutieri și pentru nepurtarea centurii de siguranță sau neacordarea priorității de trecere a pietonilor angajați în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate și semnalizate, etc. Totuși, accidentele cauzate de depășirea limitei de viteză reprezintă aproximativ 20% din totalul accidentelor produse în Constanța. 220 km/h, recordul de viteză Anul trecut, de exemplu, recordul de viteză înregistrat a fost de 220 de km pe DN 39, drumul care leagă Constanța de Mangalia. Din cauza vitezei, 10.241 de șoferi au fost amendați, iar 900 s-au ales cu permisele reținute. Totodată, amenzile pentru viteză variază. Astfel că, pentru depășirea vitezei legale cu 10-20 km, vă veți alege cu două puncte penalizare și o amendă de la 134 lei și până la 201 lei. Pentru depășirea vitezei legale cu 20-30 km, veți scoate din buzunar între 268 lei și 335 lei și veți fi sancționați cu trei puncte de penalizare. În cazul în care treceți de limita legală cu 30-40 km, veți fi sancționați cu patru puncte de penalizare, asta însemnând între 402 lei și 536 lei. Pentru depășirea cu 40-50 km, veți avea șase puncte de penalizare, adică între 603 lei și 1.340 lei, iar la depășirea vitezei legale cu peste 50 km, vi se va reține permisul și veți plăti o amendă de până la 1.340 lei. Cel mai des motiv invocat de către șoferi, în ceea ce privește amenzile legate de radar, îl reprezintă marja de eroare a aparatului. Acesta, la peste 100 km/h, înregistrează o marjă de eroare de plus-minus 4%. Era mai bine dacă mașinile radar nu erau inscripționate Județul Constanța se află pe locul al doilea, după București, în topul celor mai multe accidente din țară. După noi, la o diferență de circa 300 de accidente, se află județul Prahova. Totodată, potrivit șefului Biroului Accidente al SPR, noile radare sunt mult mai eficiente comparativ cu cele vechi, însă, „era mult mai bine dacă erau pe autovehicule neinscripționate”. Mașinile pe care au fost instalate noile radare sunt inscripționate, iar șoferii le pot recunoaște ușor. La nivelul întregului județ, radarele sunt amplasate, în general, acolo unde șoferii depășesc cel mai des limita de viteză, drumurile unde au loc cele mai grave accidente. Acestea sunt drumurile cu două benzi de circulație pe sens, mai exact, Constanța - Mangalia, Constanța - Murfatlar, Constanța - Ovidiu. Corina BAGIE