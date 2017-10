RADARE FIXE LA CONSTANŢA? Ce spune poliţia rutieră

1

Pai normal

de preventie ? Ca doar din preventie nu ies bani. Daca ar pune radare fixe in punctele cu probleme acestea ar descuraja vitezomanii, dar militianul nu gandeste asa, pe el il intereseaza sa amendeze, are tinta de la superiori in acest sens, si vai si amar daca nu si-o indeplineste. Cum sa declari ca "nu ne-ar incalzi ca soferii sa reduca viteza..." ??? Radarele si camerele fixe sunt un semn de civilizatie. Eu inteleg ca tovarasu militist nu concepe asa ceva, si ca daca ar putea le-ar ascunde prin tufisuri, pubele sau boscheti, in niciun caz nu le-ar lasa la vedere. Ma tem ca acest mod de a gandi si a actiona e pe cale sa apuna. Lunile care vin o sa-i suprinda si ne vor surprinde si pe noi, in bine sper. Pana atunci Jos ma zare, Hai DNA!