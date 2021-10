Racheta „Eva” a fost testată în poligonul Capu Midia

O rachetă concepută de cinci studenți ai Universității Politehnica București a fost testată în Poligonul Capu Midia. Echipa românească urmează să o lanseze la o altitudine de 9.000 de metri la cel mai mare concurs de construcție și lansare de rachete din Europa - EuRoC, ce va avea loc la Ponte de Sor, Portugalia, în intervalul 11-17 octombrie 2021, competiție la care au fost acceptate 20 de echipe din toată lumea.Primul test pe componenta electronică a fost făcut în luna martie a acestui an, însă proiectarea tehnologiei a durat mai mult de doi ani, a spus Inesa Schmidt, ofițerul de comunicare al Agenției 2Space, entitatea din care fac parte studenții.Racheta are de 2 metri lungime, 12 centimetri diametru și cântărește 29 de kilograme. Funcționează pe bază de combustibil solid și este formată dintr-un sistem cu o singură treaptă, are două parașute și o antenă circulară pe exterior care transmite date la sol în timp real.