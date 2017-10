RABLA 2015 - Cine vrea maşină nouă poate primi de la stat 9.500 de lei

RABLA 2015 - Cine vrea mașină nouă poate primi de la stat 9.500 de lei

Românii care doresc să-și cumpere, în acest an, un autoturism nou prin programul național de stimulare a înnoirii parcului auto pot primi de la stat mai mulți bani decât anul trecut, dacă aleg o mașină mai puțin poluantă, potrivit Economica.net.În acest an, programul „Rabla”, presupune acordarea a două tipuri de facilități: prima de casare de 6.500 de lei, la fel ca anul trecut, dar și un eco-bonus de 1.500 de lei, de trei ori mai mare decât cel de anul trecut. Un alt avantaj, pentru 2015, este că, în funcție de mașina aleasă, se pot primi două astfel de eco-bonusuri. „Autovehiculele noi, al căror motor generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 g/km, autovehicule noi cu sistem de propulsie hibrid și autovehicule noi, încadrate la norma de poluare Euro 6 în condițiile în care înmatricularea, vânzarea și intro-ducerea în circulație a acestora au loc până la 31 august 2015. Dacă mașinile ecologice alese de populație respectă una dintre condițiile enumerate mai devreme, românii care fac această opțiune vor beneficia din partea AFM de 8.000 de lei, din care 6.500 de lei primă de casare la care se adaugă un eco-bonus de 1.500 de lei, sumă ce va fi decontată din valoarea autoturismului. Un beneficiar care dorește o mașină ecologică poate obține maximum două eco-bonusuri, în situația în care mașina aleasă respectă cumulat două dintre condițiile stabilite prin ghid, la acest capitol. Accesarea a două eco-bonusuri va duce la o sumă de 9.500 de lei pe care AFM o va susține în sistem nerambursabil în acest caz”, a explicat ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu.Cei 9.500 de lei pot fi primiți dacă cineva își cumpără o mașină cu propulsie clasică, dar care să respecte două reguli: să aibă motor Euro 6 și să aibă un nivel de emisii mai mic de 100 de grame/km. Programul „Rabla” va începe cel mai probabil la jumătatea acestei luni, iar doritorii trebuie să știe că mai pot beneficia de încă o schemă guvernamentală pentru achiziția unui autoturism. Este vorba despre pro-gramul „Prima Mașină”, prin care se pot acorda credite auto pentru achi-ziționarea unei mașini noi, cu un preț de maximum 50.000 de lei (circa 11.100 de euro), cu un avans de doar 5% și dobândă limitată la ROBOR 6M plus 3%. Statul va garanta jumătate din valoarea creditului. 10 bănci și IFN s-au înscris deja în program.